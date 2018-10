Nach Tsunami - Humedica hat Helfer nach Sulawesi geschickt

Die ersten drei Mitarbeiter der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sind in Indonesien angekommen: ein Arzt, ein Krankenpfleger und eine Koordinatorin. Ihr erster Einsatzort wird, Humedica zufolge, die vom Tsunami schwer getroffene Stadt Palu auf der Insel Sulawesi sein. Die Helfer sollen dort die Lage sondieren und ein einheimisches medizinisches Team einer Partnerorganisation unterstützen. Sie werden bis zum 10. Oktober vor Ort sein und sollen je nach Bedarf weitere Unterstützung bekommen, in zehn Tagen aber auf alle Fälle von anderen Hilfskräften abgelöst werden.

Humedica könnte noch mehr Helfer nach Indonesien schicken

Bis zu 18 weitere Helfer könnten sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen, sagt Humedica Geschäftsführer Wolfgang Groß: "Wir haben uns registriert und sind auf Stand-By, das heißt, wir warten darauf, ob wir abgerufen werden oder nicht." Airbus wird laut Wolfgang Groß ein kostenfreies Flugzeug zur Verfügung stellen, um benötigte Waren und eventuell mehr Personal nach Indonesien zu bringen.

Finanzielle Soforthilfe und eventuell Notfall-Ausrüstung

Als Soforthilfe stellt die Humedica zunächst 50.000 Euro zur Verfügung. Sollte es notwendig sein, könnte außerdem innerhalb kürzester Zeit ein sogenanntes EMT-Camp mit über 60 Kisten an Equipment – wie Zelte, Notstromaggregat, medizinische Geräte, Hygieneartikel nach Indonesien gebracht werden. Logistikleiter Hermann Schäffler und Geschäftsführer Wolfgang Groß bereiten in Kaufbeuren zurzeit alles für einen möglichen Abflug vor.

Die medizinische Notfall-Hilfe von Humedica

Im Juni 2018 wurde Humedica als Emergency Medical Team (EMT) Typ 1 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zertifiziert. Um die weltweite humanitäre Hilfe besser zu koordinieren, hat die WHO diesen Standard etabliert: Seit 2016 können sich internationale Organisationen zum Emergency Medical Team zertifizieren lassen. Humedica hat das Prädikat EMT1-Team und kann so ambulante Basisversorgung leisten.

Tsunami-Hilfe hängt von Spendengeldern ab

Wie viel Hilfe Humedica im indonesischen Katastrophengebiet leisten kann, wird laut Geschäftsführer Wolfgang Groß auch davon abhängen, wie viel Spendengeld dafür eingeht.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind nach dem Erdbeben und Tsunami in der Region fast 200.00 Menschen auf Nothilfe angewiesen.