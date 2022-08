Nach Triathlon im Wöhrder See: Athleten klagen über Übelkeit

Mehrere Athletinnen und Athleten klagen nach dem Triathlon am vergangenen Sonntag im Wöhrder See in Nürnberg über Hautreizungen und Übelkeit. Das bestätigt der Veranstalter, die Deutsche Triathlon Union (DTU), dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage. Zuerst hatten die "Nürnberger Nachrichten" von den Beschwerden der Sportler berichtet.

Wassermessungen waren unbedenklich

Ob es einen Zusammenhang mit der Wasserqualität des Sees gibt, ist aktuell noch unklar. Ein Sprecher der DTU schilderte dem BR, dass vor dem Triathlon zwei Wasserproben vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg entnommen worden seien. Einmal bereits am 13. Juli und das zweite Mal am 3. August. Beide Proben seien völlig unbedenklich gewesen.

So gibt laut dem Sprecher des internationalen Dachverbands "World Triathlon", Grenzwerte für verschiedene Erreger heraus, diese Grenzwerte seien in Nürnberg "deutlich unterschritten" gewesen.

Am Montag nach dem Event seien erneut Proben aus dem Wöhrder See genommen worden, um die Situation aufzuklären. Bislang gebe es noch keine Ergebnisse, wann mit welchen zu rechnen ist, konnte der DTU-Sprecher nicht sagen.

Gesundheitsamt: Zusammenhang "sehr unwahrscheinlich"

Die Leiterin des Nürnberger Gesundheitsamts, Katja Günther, schätzt einen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und dem Seewasser als "sehr unwahrscheinlich" ein. Im Gespräch mit dem BR teilte sie mit, dass regelmäßig Proben und Messungen im Wöhrder See durchgeführt werden. Unabhängig von den Messungen des Veranstalters werden monatlich Proben entnommen.

Zwar war bei der Messung am 7. Juli bei einem Darmkeim der Warnwert überschritten. In der ganzheitlichen Betrachtung der Messwerte sei das aber unbedenklich gewesen. Auch bei Blaualgen gab es laut Günther keine Hinweise auf eine erhöhte Belastung.

Hautreizungen: Sind Zerkarien schuld?

Allerdings wird das Wasser nicht auf die Anwesenheit sogenannter Zerkarien - die Larven von Saugwürmern - gemessen. Diese können sich bei einer Wassertemperatur von über 20 Grad in der Haut des Menschen zwar festsetzen, da der Mensch aber ein sogenannter Fehlwirt sei, entwickelten sich die Larven hier nicht weiter, so die Gesundheitsamtsleiterin. Nach zehn bis 20 Tagen heilt die Haut ohne weitere Folgen. Man spreche dabei von einer Badedermatitis oder Zerkariendermatitis.

Gegen den häufig sehr starken Juckreiz rät Günther Betroffenen beispielsweise die lokale Anwendung von Cortison. Da die Messwerte zuletzt aber als unbedenklich eingestuft wurden, ergebe sich für die Bevölkerung keine Badewarnung für den Wöhrder See.