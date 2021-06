Nach Traktorunfall: Zwangspause für die Mainfähre in Wipfeld

Ein Traktor samt Anhänger war am von der Wipfelder Mainfähre rückwärts in den Main gerollt. Jetzt wird die Fähre auf Schäden untersucht. Ein großer Autokran hat sie dafür auf der Gemeindeseite von Wipfeld an Land gehoben. "Die sogenannte Schoßbrücke – eine der beiden Rampen, über die man auf die Fähre auffährt – ist auf jeden Fall verbogen", sagt Wipfelds Bürgermeister Tobias Blesch. Im kommenden Jahr wäre für den Schwimmkörper der TÜV fällig gewesen. Diese Untersuchung wird nun gleich mit erledigt. Blesch rechnet damit, dass die Fähre in Wipfeld in drei Wochen wieder fahren kann. Zur möglichen Schadenshöhe kann er noch nichts sagen.

Traktor rollte in den Main und versank bis zur Dachoberkante

Ein 54-jähriger Landwirt aus dem Landkreis Kitzingen war mit seinem Traktorgespann auf die Fähre aufgefahren. Wie auf Fotos eines Zeugen deutlich zu sehen ist, hatte die sich dabei im vorderen Teil aus dem Wasser gehoben. Während der Schlepper kurzzeitig schon auf der Fähre stand, blieb der mit Heu beladenene große Hänger vor der Schoßbrücke im Wasser stehen. Dann wurde der Schlepper offenbar vom Anhänger zurück in den Main gezogen, wo der nagelneue Fendt-Schlepper bis zur Dachoberkante im Wasser versank.

Hoher Sachschaden am Traktorgespann

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten groben Schätzungen auf einige hunderttausend Euro. Ein Sachbearbeiter der Wasserschutzpolizei wird die Unfallursache noch genauer untersuchen. Die Mainfähre in Fahr am Main bei Volkach fällt derzeit ebenfalls aus. Dort ist am Samstag die Kupplung kaputt gegangen. Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein hofft, dass der Schaden zeitnah behoben werden kann.