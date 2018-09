Nach tragischem Absturz: Neuer Luftrettungs-Chef vorgestellt

Die DRF-Luftrettung in Weiden hat einen neuen Leiter. Heute wird Peter Flor als neuer Chefpilot des Hubschraubers "Christoph 80" vorgestellt.

Weitere Unterstützung aus München

Nachdem sein Vorgänger Jochen Huber im Januar bei einem tragischen Absturz ums Leben kam, wurde die Stelle zunächst nicht mehr besetzt. Der 48-jährige Flor flog zuletzt bei der Luftrettung in Dresden. Zusätzlich ist seit August ein weiterer Pilot nach Weiden gekommen. Auch der Münchner Martin Anz rückt seitdem bei Notfällen mit dem "Christoph 80" von der Station in Latsch bei Weiden aus.

Zwei Leiter bei Abstürzen ums Leben gekommen

Der ehemalige Leiter der Luftrettungsstation in Latsch, Jochen Huber, hat am 23. Januar einen jungen Kollegen in Baden-Württemberg in einen Hubschrauber eingewiesen. Dabei kam es bei Karlsruhe in der Luft zu einem Zusammenstoß mit einem Sportflugzeug aus einer Flugschule. Alle vier Insassen der beiden Maschinen starben. Das löste in Weiden tiefe Trauer und Bestürzung aus, denn schon Hubers Vorgänger, Otto Hartmann, ist 2014 bei einem Offshore-Übungsflug an der Ostsee abgestürzt. Hartmann war der erste Leiter der Luftrettungsstation in Weiden und hatte sie seit 2011 mit aufgebaut.

Der Hubschrauber "Christoph 80" fliegt rund 1.300 Einsätze im Jahr, hauptsächlich in der mittleren und nördlichen Oberpfalz, aber auch in Hof, Regensburg oder Bayreuth. An Bord sind jeweils Notärzte der Kliniken in Weiden und Amberg.