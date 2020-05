Nach Tötungsdelikt in Kronach: Tatverdächtiger in Paris gefasst

Knapp fünf Wochen nach einem Tötungsdelikt im oberfränkischen Kronach haben französische Polizeibeamte einen 28-jährigen Tatverdächtigen am Mittwoch (07.05.20) in Paris festgenommen. Der Mann war seit Anfang April auf der Flucht und wurde unter anderem per Öffentlichkeitsfahndung gesucht, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Tödlicher Messerangriff

Bei einem Messerangriff am 04.04.20 in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Kronach soll der 28-Jährige einen 23-jährigen, afghanischen Mitbewohner tödlich verletzt haben. Zuvor sei es zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen, so die Polizei weiter. Der mutmaßliche Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Großfahndung konnte er nicht gefasst werden.

Großfahndung liefert Hinweise

Da sich der Tatverdacht gegen 28-jährigen Mitbewohner, ebenfalls afghanischer Herkunft, erhärtete, konnte die Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den Mann erwirken. Mit Fahndungsplakaten, durch die Hilfe der Medien, mit einer breit gestreuten Öffentlichkeitsfahndung und einer Zielfahndung des Bayerischen Landeskriminalamts wurde nach dem Mann gesucht. Hinweise deuteten schließlich auf einen Aufenthalt des Verdächtigen in der Schweiz oder Frankreich hin.

Festnahme in Paris

In enger Zusammenarbeit mit Zielfahndungsdienststellen in eben diesen Ländern konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht und widerstandslos in Paris festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg soll der Mann an die deutschen Behörden ausgeliefert und in eine deutsche Justizvollzugsanstalt gebracht werden.