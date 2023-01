Nach Tötungsdelikt in Gunzenhausen: Soko prüft Hinweise

Bahnmitarbeitende haben am Samstagmorgen einen toten Mann neben einem Gleis am Bahnhof in Gunzenhausen entdeckt. Die Verletzungen des 23-Jährigen lassen darauf schließen, dass der 23-Jährige getötet wurde, teilte die Polizei mit. Inzwischen wurde eine Sonderkommission gebildet, die zahlreiche Spuren verfolgt. Am Montag soll der Mann obduziert werden.

Messerstecherei in Gunzenhausen

Zweieinhalb Stunden vor dem Fund des Toten war es in der Innenstadt von Gunzenhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Unbekannter hatte einen ebenfalls 23-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen.

Der Verletzte kam in einen Krankenhaus, wo die Polizei ihn bereits befragen konnte. Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass die beiden Taten zusammenhängen, sagte Polizeisprecher Michael Petzold.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei bitten Zeugen der Vorfälle, sich zu melden: Wer die Auseinandersetzung gegen 6.00 Uhr am Hafnermarkt in der Innenstadt beobachtet oder etwas Auffälliges im Bahnhofsbereich gesehen hat, soll sich unter der 0911 / 2112 – 3333 oder über die 110 an die Polizei wenden.

Das 23-jährige Todesopfer beschreibt die Polizei wie folgt: Er trug eine beige Jacke, eine blaue Jogginghose mit breiten grünen Streifen an den Seiten und weiße Turnschuhe mit roten Applikationen.