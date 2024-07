Tötungsdelikt am Ammersee: Fahndungsfotos veröffentlicht

Auch am dritten Tag nach dem Tod eines 74-jährigen Mannes in Herrsching am Ammersee fahndet die Polizei nach dem Täter. Nun hat sie erstmals Fotos eines Verdächtigen veröffentlicht.

Herrsching: Tatverdächtiger soll nicht angesprochen werden

Der Tatverdächtige soll sich mehrere Stunden vor der Tat in Herrsching aufgehalten haben, wo auch die Fotos entstanden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass der Mann nicht angesprochen, sondern direkt der Polizeinotruf 110 gewählt werden sollte. "Sprechen Sie die Person nicht direkt an", heißt es im Polizeibericht vom Montag.

Nach dem Täter wird inzwischen bundesweit gefahndet. Die veröffentlichten Bilder zeigen einen Mann mit lichtem, blondem Haar und Bart. Eines stammt von einer Kamera in einem Supermarkt und zeigt den Unbekannten, wie er in der Abteilung für Hygieneartikel nach Ware stöbert. Zwei weitere entstanden am Tatort, einem Einfamilienhaus im Ortsteil Mühlfeld.

Tötungsdelikt am Ammersee: Motiv weiter unbekannt

Den Beamten zufolge ist der Gesuchte 180–190 cm groß. Er war zuletzt mit einer hellen Hose, einem dunkelblauen Kapuzenpullover und gelb-grünen Handschuhen bekleidet. Zudem hatte er einen roten Rucksack dabei. Am Samstag hatten Taucher den Uferbereich des Ammersees nach möglichen Beweismitteln abgesucht.

Der Tatverdächtige soll sein 74-jähriges Opfer am Freitagabend auf dessen Grundstück angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Ehefrau des Opfers flüchtete zu einem Nachbarn, der den Notruf absetzte. Der mutmaßliche Täter soll das Grundstück nach der Tat verlassen haben und zu Fuß geflüchtet sein. Zum Motiv des tödlichen Angriffs ist noch nichts bekannt.