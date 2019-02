Nach Tötung der Tochter: BGH hebt Freispruch für Lindauerin auf

Im Spätsommer 2016 soll die damals 47 Jahre alte Frau ihre Tochter in Lindau am Bodensee getötet haben. Die psychisch kranke Mutter wollte sich selbst umbringen und ihr neunjähriges Kind nicht alleine zurücklassen. Allerdings überlebte sie den Selbstmordversuch. Im ersten Prozess im März 2018 vor dem Landgericht Kempten forderte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft wegen Totschlags. Die Richter sprachen die Frau allerdings frei. Sie sahen es damals als erwiesen an, dass sie aufgrund der psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Als sie den Beschluss gefasst hatte, sich umzubringen, war ihre Wahrnehmung wegen ihrer schweren Depression nach Ansicht des Gerichts so eingeengt, dass sie für ihre Tochter keine Zukunft mehr sah.

Bundesgerichtshof hebt Kemptener Urteil auf

Nach dem Freispruch legte die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Nun hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden und das Allgäuer Urteil aufgehoben. Der BGH sieht einen sogenannten "Darstellungsmangel" im Urteil aus Kempten. Im Prozess hatten nämlich mehrere Gutachter mit verschiedenen Sichtweisen ausgesagt. Die Karlsruher Richter bemängeln, dass die Kollegen in Kempten nicht ausreichend erklärt hätten, warum sie sich nur dem Gutachten eines Experten angeschlossen haben.

Neuer Prozess wohl im Sommer

Nun muss eine andere Kammer des Kemptener Landgerichts den Fall neu verhandeln. Laut Gerichtssprecher Andreas Eichinger wird es voraussichtlich in diesem Sommer zum neuen Prozess kommen. Dann werde von einer anderen Strafkammer alles neu aufgerollt, so Eichinger.