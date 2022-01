Nach tödlicher Messerattacke in Hof: Urteil erwartet

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf einen polnischen Busfahrer in Hof wird am Montag das Urteil erwartet. Vor dem Landgericht Hof muss sich seit Anfang Dezember 2021 ein psychisch kranker Mann verantworten.

Tödlicher Messerangriff in Hof: Beschuldigter bedauert die Tat

Der 44-Jährige aus Sachsen hatte zu Beginn des Prozesses die Tat bedauert. Er habe in der Nacht von 5. auf den 6. Juli 2021 in dem kleinen Park am Hofer Bahnhof geschlafen und sich von der polnischen Reisegruppe, die dort eine kurze Pause einlegte, gestört gefühlt. Deshalb habe er zuerst einem Reisegast mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann unvermittelt mit dem Messer auf den Busfahrer eingestochen, erklärte der Beschuldigte vor Gericht. Der 66-jährige Busfahrer war noch am Tatort verblutet.

Angeklagter "Gefahr für die Allgemeinheit"

Laut eines psychiatrischen Gutachters ist der Beschuldigte aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft Hof geht aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass der Mann in einem "extrem hohen Maß eine Gefahr für die Allgemeinheit" darstellt und hält deshalb weiterhin eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik für erforderlich. Der Beschuldigte wird dort bereits seit der Tat behandelt.

Mutter hatte Behörden vor ihrem Sohn gewarnt

Seine eigene Mutter hatte die Behörden in Sachsen bereits Wochen vor dem tödlichen Messerangriff auf den Busfahrer gewarnt. Denn er hatte zuvor einen Nachbarn ebenfalls mit einem Messer attackiert. Doch zum Erschrecken der Mutter wurde ihr Sohn kurz nach dieser ersten Tat wieder freigelassen. In Briefen und persönlichen Gesprächen mit der Polizei und verschiedenen Stellen des Landratsamts des Vogtlandkreises hatte die Mutter dann sofort um die Unterbringung ihres Sohnes in einer geschlossenen Einrichtung "gebettelt", wie sie im Dezember im Prozess vor dem Landgericht Hof erklärte.

Anwalt will Behördenmitarbeiter zur Rechenschaft ziehen

Aufgrund seiner Schizophrenie sei er schnell reizbar und leide unter Verfolgungswahn. Eine freiwillige Behandlung habe er Jahre zuvor abgebrochen. Doch die Behörden hätten nicht reagiert, sagte die verzweifelte Mutter in Hof. Der Anwalt der Opferfamilie hatte nach der Aussage der Mutter im Dezember im BR-Gespräch erklärt, er prüfe, wie Behördenmitarbeiter aus Sachsen zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Bevor das Landgericht Hof heute sein Urteil verkündet, halten Verteidiger, Staatsanwalt sowie der Anklage der Opferfamilie am Vormittag ihre Plädoyers.