Nach tödlichem Zugunglück in Stockstadt: Anklage erhoben

Es war der 1. September 2020. An diesem Tag kam es an einer Bahnstrecke bei Stockstadt in Unterfranken zu einem tragischen Unglück mit zwei Toten. In den Fokus der Ermittlungen ist mittlerweile ein 29-Jähriger gerückt. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg jetzt Anklage erhoben. Das Amtsgericht muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Fahrlässige Tötung

Bei dem tödlichen Unfall vor etwa 15 Monaten soll der 29-Jährige als Sicherungsposten an einer Baustelle an den Gleisen gearbeitet haben. Laut Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Er soll nicht dafür gesorgt haben, dass die entsprechenden Gleise für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Zwei Gleisarbeiter von Regionalzug erfasst

Bei dem Zugunglück kamen zwei Gleisarbeiter ums Leben, sie waren 22 und 34 Jahre alt. Die Arbeiter wurden von einem Regionalzug der Hessischen Landesbahn erfasst und tödlich verletzt. 17 Fahrgäste hatten sich im Zug befunden, sie blieben damals laut Polizeiinformationen unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.