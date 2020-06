Nach tödlichem Unfall: Polizei geht von illegalem Rennen aus

Bei einem Motorradunfall am 29. Mai 2020 bei Kirchzell ist ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei heute mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Unfall im Rahmen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens zugetragen hat.

Verdacht aufgrund Rekonstruktion des Unfalls

Laut Polizei war an dem Unfallabend eine Gruppe von fünf jungen Männern mit ihren Motorrädern auf der bekannten Motorradstrecke nahe Kirchzell zwischen Preunschen und Mudau unterwegs. Zwei der Männer kollidierten in einer Kurve und stürzten mit ihren Maschinen. Ein 24-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Sein fünf Jahre jüngerer Bekannter kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs erhärtete sich nach und nach der Verdacht, dass sich der Unfall im Rahmen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zugetragen hat, so die Polizei.

Gestorbener hatte offenbar nicht am Rennen teilgenommen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gehörten die beiden Unfallbeteiligten einer fünfköpfigen Gruppe an, die sich des Öfteren zu Motorradrennen auf unterschiedlichen Strecken verabredet hatte. Die jungen Männer sollen von ihren Rennen Fotos und Videos mit Handys und Helmkameras gemacht haben. Ein derartiges Rennen soll auch am Unfalltag stattgefunden haben. Zwei 19-Jährige sollen die Strecke mit Geschwindigkeiten von teils über 170 Stundenkilometern in wechselnder Fahrtrichtung befahren haben.

Ein Rennteilnehmer, der selbst mit seiner Helmkamera filmte, geriet offenbar nach einem Überhohlmanöver in den Gegenverkehr. Dort kam es den Ermittlungen zufolge zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 24-Jährigen, der tödlich endete. Obwohl sich alle Unfallbeteiligten kannten, geht die Polizei davon aus, dass der Verstorbene an dem Rennen der beiden 19-Jährigen nicht beteiligt gewesen war. Zwei weitere 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden sollen vom Streckenrand aus Bildaufnahmen von Motoradrennen gemacht haben.

Hohe Haftstrafen für Beteiligung an illegalem Rennen

Die Polizei ermittelt insgesamt gegen vier junge Männer im Landkreis Miltenberg. Dabei geht es um den tödlichen Verkehrsunfall aber auch um weitere verbotene Rennen in der Vergangenheit. Die Wohnungen der Beschuldigten wurden heute auf richterlichen Beschluss durchsucht. Dabei stellten die Beamten vor allem Speichermedien sicher. Die Motorräder und Führerscheine der beiden 19-Jährigen wurden beschlagnahmt. Die Polizei weis darauf hin, dass die Teilnahme an verbotenen Rennen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren nach sich ziehen kann.

