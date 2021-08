Nach tödlichem Unfall in Nürnberg: ADFC fordert mehr Sicherheit

In Nürnberg haben sich am Abend rund 50 Menschen versammelt, um eines getöteten Radfahrers zu gedenken. Der 55-Jährige war am vergangenen Samstag in der Regensburger Straße bei einer Kollision mit einem Kleintransporter ums Leben gekommen.

"Ghostbike" am Unfallort

Zu der Mahnwache am Unfallort hatte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) aufgerufen. Die Teilnehmer stellten ein sogenanntes Ghostbike auf, ein komplett weiß gestrichenes Fahrrad. Anschließend legten sie Kerzen und Blumen nieder und beendeten die Mahnwache mit einer Schweigeminute. "Wir stehen hier, um daran zu erinnern, dass ein Radfahrer im Nürnberger Stadtgebiet tödlich verunglückt ist", sagte der Vorsitzende des ADFC Nürnberg, Markus Stipp.

Gleichzeitig forderte Stipp mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger. "Wir benötigen eine Infrastruktur, die für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ausgelegt ist und ein sicheres Miteinander gewährleistet", so Stipp.

Von Transporter erfasst

Nach Informationen der Polizei war der Radfahrer beim Überqueren der Regensburger Straße auf Höhe der Hans-Kalb-Straße von einem Kleintransporter erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und dabei schwer verletzt.

Fußballfans schirmten Unfallstelle vor Schaulustigen ab

Fußballfans, die das Heimspiel des 1.FC Nürnberg besucht hatten, leisteten erste Hilfe und versuchten, den 55-Jährigen zu reanimieren. Laut Polizei schirmten sie die Unfallstelle auch vor Schaulustigen ab, bis der Notarzt eintraf. Der Radfahrer starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.