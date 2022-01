Nach tödlichem Unfall: Bayreuther Radfahrer fordern Sicherheit

Nach einem tödlichen Unfall vor knapp zwei Jahren soll eine Kreuzung in der Bayreuther Innenstadt für Fahrradfahrer sicherer werden. Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, haben Anwohner Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) eine Unterschriftenliste überreicht.

Radspur, Tempolimit und fahrradfreundlicher Ausbau gefordert

Sie fordern einen fahrradfreundlichen Umbau der Kreuzung Bismarckstraße/Wittelsbacherring, ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern und eine eigene Fahrradspur in der Bismarckstraße. Die Stadtverwaltung hat sich bereits mit der Thematik befasst und Planungen aufgenommen. Bereits in den kommenden Wochen soll laut einer Mitteilung aus dem Rathaus der Radweg in der Bismarckstraße ab der Löhestraße rot markiert werden. An der betroffenen Kreuzung wird an der Ampel eine vorgelagerte Aufstellfläche für Radfahrer geschaffen. Auf diese Weise sollen sie besser wahrgenommen werden, vor allem von Rechtsabbiegern.

Bauleitverfahren für Umbau der problematischen Kreuzung nötig

Später soll der gesamte problematische und mehrspurige Kreuzungsbereich umgebaut und die Bismarckstraße für den Radverkehr in beide Richtungen geöffnet werden, verspricht Oberbürgermeister Ebersberger - die Bismarckstraße ist derzeit eine zweispurige Einbahnstraße. Für dieses Projekt wird allerdings noch ein Bauleitverfahren benötigt. Die Kreuzung Bismarckstraße/Wittelsbacherring wird stark befahren. In der Nähe befindet sich zudem eine Schule.

Tödlicher Unfall: Radfahrer wird von Lkw überfahren

Im Mai 2020 war hier ein Fahrradfahrer von einem Lkw überfahren worden. Beide kamen aus der Bismarckstraße. Während der Fahrradfahrer geradeaus über die Kreuzung fahren wollte, bog der LKW nach rechts ab, wobei er den Radfahrer erfasste und tödlich verletzte. Seitdem steht an der Kreuzung zur Erinnerung und Mahnung ein weißes Fahrrad.