Nach tödlichem Unfall auf der B19 – Polizei sucht zwei Biker

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B19 bei Werneck am vergangenen Montagnachmittag (16.05.22), bei dem ein 71-Jähriger ums Leben kam, sucht die Polizei zwei Motorradfahrer. Sie waren als Ersthelfer am Unfallort und werden als wichtige Zeugen gesucht. Das teilt die Polizei Unterfranken am Freitag (20.05.22) mit. Die beiden werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Folgeunfall mit 46-jähriger Frau

Der 71-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt war mit seinem Audi auf der B19 Richtung Würzburg unterwegs. Offenbar fuhr er zu weit links und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Der Senior stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Bei dem Verkehrsunfall, der sich gegen 15 Uhr ereignet hatte, verlor der 71-Jährige sein Leben. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Nach der Kollision kam es noch zu einem Folgeunfall, bei dem eine 46-jährige VW-Fahrerin schwere Verletzungen davontrug. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Beiden Motorradfahrer sind wichtige Zeugen

Im Zuge der Ermittlungen erhielt die Schweinfurter Polizei nun Hinweise auf zwei Biker, die als Ersthelfer vor Ort gewesen sein sollen. Die beiden sind bislang noch unbekannt und werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen, heißt es in der Mitteilung.