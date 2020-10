Trotz tödlichem Sturz: keine Geländer für die Walhalla

65 Jahre alter Mann stirbt nach Sturz

Während des gesamten Spaziergangs um den rund 50 Meter hohen Monumentalbau behält Koppenhans seine Kinder deshalb im Blick. Ein älterer Besucher ist hier vor einem Monat verunglückt: Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa drei Meter in die Tiefe, auf eine der steinernen Terrassen. Wenig später starb der schwer verletzte 65-Jährige in einem Regensburger Krankenhaus.

Polizei: Nur wenige Stürze an der Walhalla

Der Fall ist auf dem Schreibtisch von Josef Neft von der zuständigen Polizei in Wörth an der Donau gelandet. Dem stellvertretenden Dienststellenleiter zufolge hat es in den letzten zehn Jahren fünf Unfälle an den Walhalla-Stufen gegeben. Damit seien die Stürze kein Hauptproblem an der Walhalla, so Neft zum Bayerischen Rundfunk.

Spannungsverhältnis: Denkmalschutz contra Sicherheit

Auch wenn die Polizei selten wegen Stürzen zur Walhalla ausrücken muss: Immer wieder mal wird der Ruf nach Geländern an den Walhalla-Stufen laut. Laut Denkmalschutzgesetz steht der Sicherheit der Besucher aber auch die Denkmalerhaltung des über 175 Jahre alten Bauwerks gegenüber.

Schon aus optischen Gründen sieht deshalb Wolfgang Ederer eine Absicherung mit Geländern kritisch. Ederer ist im Vorstand des Gästeführer-Vereins Kultouren in Regensburg. Sein Verein hat im letzten Jahr etwa 100 Besuchergruppen an der Walhalla geführt. Vor der Führung würden die Teilnehmer ausdrücklich auf Gefahrenstellen hingewiesen. Ein Geländer würde die Denkmaltopografie des Gebäudes elementar schädigen, sagt Ederer. "Das komplette Bauwerk würde nicht mehr die Ästhetik ausstrahlen, wenn man sie so sicher macht, dass man die Walhalla nicht mehr so erleben kann, wie man sie gewohnt ist."

Schlösserverwaltung lehnt Geländer an der Walhalla ab

Zuständig für ein Geländer wäre die Bayerische Schlösserverwaltung. Den tragischen Unfall vor vier Wochen bedauere man sehr, sagt Sprecherin Ines Holzmüller. Die Walhalla solle aber in ihrer historischen Form erhalten bleiben - ohne Geländer. Holzmüller beruft sich dabei auf einen Landtagsbeschluss aus dem Jahr 1981. Vor knapp 40 Jahren war einstimmig beschlossen worden, dass es keine Schutzgeländer an der Walhalla geben soll. Das gilt bis heute. Für die Sicherheit der Besucher sei außerdem schon jetzt ausreichend gesorgt: Neben den zahlreichen Warnschildern gebe es auch die Bodenstreifen, die auf Gefahren hinweisen.

Besucher sind uneinig, ob es Geländer geben soll

Trotz der Gefahren: Die meisten Besucher lassen sich an der Walhalla unbekümmert fotografieren, übertreten für ein gutes Motiv manchmal sogar die weißen Linien. Andere blicken vorsichtig in die Tiefe. Über die Frage, ob Geländer sinnvoll wären, ist man sich auf den Stufen der Walhalla aber nicht einig. Eine Besucherin aus Regensburg bedauert zwar den tödlichen Unfall. Trotzdem sei sie gegen ein Geländer an den Walhalla-Stufen. Man könne nicht alles absichern. Die Gäste müssten eigenverantwortlich handeln.

Ein anderer Besucher meint, mit Warnschildern mache man es sich zu einfach. Es müsse denkmalgerecht nach einer Lösung für die Sicherheit gesucht werden. Auch wenn es steil hinuntergehe: "Ich fühle mich sicher, solange ich hier konzentriert unterwegs bin." Ein anderer Gast fordert, die teils verblichenen Sicherheitslinien an den steilen Stufen nachzuzeichnen. Geländer an dem Denkmal lehnt aber auch er ab.