Nach tödlichem Bahnunfall: Unterführung oder Busse gefordert

Der tödliche Bahnunfall am 13. Oktober in Bruckberg bei Landshut soll nicht folgenlos bleiben. Man müsse den Bahnübergang sicherer machen, fordern Politiker. Im Gespräch sind eine Straßenverlegung und bessere ÖPNV-Anbindungen an Landshut.

Steinberger und Radlmeier an der Unglücksstelle

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger aus Landshut regte bei einer Besichtigung der Unglücksstelle eine bessere Busverbindung zwischen der niederbayerischen Bezirkshauptstadt und Bruckberg an. Sie wisse um das Doppelverbindungsverbot, das eine parallele Führung von Bus und Zug verbiete. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten für eine Ausnahmegenehmigung, so Steinberger.

Generell könnte die Verbindung nach Landshut besser sein, bestätigte der Bürgermeister von Bruckberg, Rudolf Radlmeier (FW). Er fände eine Über- oder Unterführung am Bahnübergang in Bruckberg am besten. Schon lange diskutiere man eine Straßenverlegung, die eine größere Umbaumaßnahme ermöglichen würde. Auch Steinberger berichtet, dass sie sich deshalb schon an den Beauftragten der Bahn in Bayern gewandt habe.