Nach tödlichem Autorennen von Kalteck: Anklage gegen zwei Raser

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf wirft den beiden Männern jetzt in insgesamt drei Fällen die Teilnahme an einem illegalen Autorennen mit gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall mit Todesfolge vor. Das berichtet die Passauer Neue Presse.

Unbeteiligter Familienvater stirbt

Vergangenen Sommer lieferten sich die beiden Männer mit Sportwagen und Motorrad auf der kurvigen Strecke zwischen Bernried (Lkr. Deggendorf) und Achslach (Lkr. Regen) ein Rennen. Der Autofahrer verlor beim Bergabfahren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte in den Gegenverkehr, direkt in das Auto eines 38-Jährigen. Auf dem Beifahrersitz saß sein zehnjähriger Sohn, der beim Zusammenprall der Autos lebensgefährlich verletzt wurde. Der Familienvater starb noch an der Unfallstelle.