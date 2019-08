Nach Todesstoß in Frankfurt will Seehofer Kontrollen zur Schweiz

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Kontrollen an der Grenze zur Schweiz einführen. Er werde alles in die Wege leiten, "um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen", sagte er dem "Spiegel" Dort wird das Interview am Samstag erscheinen.

Erweiterte Schleierfahndung und zeitlich befristete Kontrollen

Seehofer begründete die zusätzlichen Grenzkontrollen mit der Anzahl unerlaubter Einreisen. 2018 seien rund 43.000 unerlaubte Einreisen aus dem Ausland nach Deutschland registriert worden.

"Diesem Umstand müssen wir begegnen, durch eine erweiterte Schleierfahndung und anlassbezogene, zeitlich befristete Kontrollen auch unmittelbar an der Grenze - auch an der Grenze zur Schweiz." Bundesinnenminister Horst Seehofer

Bis September wolle er ein entsprechendes Konzept vorlegen. Seehofers Ankündigung kommt wenige Tage nach dem Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof, den ein nahe Zürich lebender Eritreer vor einen ICE gestoßen haben soll.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist noch nicht informiert

Mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Seehofer den Angaben zufolge noch nicht über seine Pläne gesprochen.

Es drohe jedoch kein Konflikt, sagte er: "Ich weiß die Bundeskanzlerin in diesen Sicherheitsfragen voll auf meiner Linie." Der Minister will zudem die Sicherheitsvorkehrungen an den Bahnhöfen erhöhen. So wird zum Beispiel auch der Einsatz von Bahnsteigtüren und mehr Sicherheitspersonal von Bahn und Polizei diskutiert.

Bundespolizei will mehr an Bahnhöfen patrouillieren