Nach Tod von vier Bauarbeitern: Chefs verurteilt

Vier Bauarbeiter starben im Oktober 2020 auf einer Baustelle im oberbayerischen Denklingen, als eine Betondecke über ihnen einstürzte – der jüngste war erst 16 Jahre alt. Am Montag sind die Chefs der betroffenen Baufirma vom Amtsgericht Landsberg zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Sie tragen jedoch nicht die alleinige Schuld an dem Unfall.

Seniorchef und dessen Sohn vor Gericht

Das Urteil lautete auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Der 64 Jahre alte Seniorchef des Unternehmens erhielt acht Monate Haft auf Bewährung, sein 30 Jahre alter Sohn 14 Monate. Der Sohn war als Bauleiter für die Unglücksbaustelle verantwortlich und erhielt daher die höhere Strafe. Zudem müssen die Verurteilten zusammen 40.000 Euro zahlen: an das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr in Denklingen sowie an Hinterbliebene. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Richter: Verurteilte nicht allein schuldig

Die Verteidiger der beiden Firmenchefs hatten vor dem Amtsgericht Landsberg zwar die Schuld ihrer Mandanten eingeräumt, sie forderten statt Freiheitsstrafen jedoch Geldstrafen. Die Staatsanwaltschaft plädierte für beide Chefs auf eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, jeweils ausgesetzt zur Bewährung, sowie eine Geldstrafe. Die Nebenklägeranwälte schlossen sich dieser Forderung größtenteils an.

Die beiden Geschäftsführer seien jedoch nicht allein für den Deckeneinsturz verantwortlich gewesen, betonte Richter Michael Eberle. Auch das für die Planung zuständige Ingenieurbüro hätte sich um die Sicherheit des Gerüsts kümmern können, auch wenn dies nicht ausdrücklich beauftragt gewesen sei. Zudem sei das Traggerüst verantwortlich von einem Vorarbeiter gebaut worden. Dieser kam bei dem Unglück selbst ums Leben.