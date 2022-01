Tote Kinder: Ist Schädlingsbekämpfungsmittel die Ursache?

Nach dem Tod eines fünfjährigen Mädchens und ihres vierjährigen Bruders am Montag in Dettingen im Landkreis Aschaffenburg konnte eine Spezialeinheit bei Messungen Phosphorwasserstoff nachweisen, wie die Aschaffenburger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von BR24 bestätigte.

Vater vernommen: Schädlingsbekämpfungsmittel als Ursache?

Am Donnerstagmittag teilt die Polizei mit, nun auch den verletzten Vater der verstorbenen Kinder vernommen zu haben. Der 49-Jährige räumte ein, innerhalb des Hauses bei Handwerkerarbeiten ein Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei diesen Arbeiten aufgrund des möglicherweise unsachgemäßen Gebrauchs des Mittels zu einer chemischen Reaktion, wodurch Phosphorwasserstoff freigesetzt wurde. Nach Angaben der Polizei wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen gegen den Vater ermittelt.

Bestimmung des Mittels steht noch aus

Eine sogenannte analytische Taskforce der Feuerwehr aus Mannheim hatte am Tag nach dem Auffinden der Kinder Messungen im Haus durchgeführt und dabei das Gas nachgewiesen. Ob die chemische Reaktion bei den Handwerkerarbeiten auch ursächlich für den Tod der beiden Kinder war, ist weiterhin Gegenstand intensiver Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei.

Neben dem Ergebnis der toxikologischen Untersuchung der Rechtsmedizin steht zudem auch noch die genaue Bestimmung des verwendeten Mittels aus. Phosphorwasserstoff ist ein farbloses Gas, das zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt wird, aber auch in Lacken und Farben enthalten ist. Sind Menschen über einen längeren Zeitraum hohen Konzentrationen ausgesetzt, kann das lebensgefährlich bis tödlich sein.

Keine Kohlenmonoxid-Vergiftung

Nach der Obduktion der Kinder konnte bereits eine Kohlenmonoxid-Vergiftung etwa durch eine defekte Heizung ausgeschlossen werden. Dieser Verdacht war am Montag aufgekommen, weil die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen knoblauchartigen Geruch wahrgenommen hatten. Weil Gas für Heizungen normalerweise geruchlos ist, wird ein Duftstoff zugesetzt, damit bei einem Leck der Austritt wahrgenommen wird. Auch Phosphorwasserstoff hat einen knoblauchartigen Geruch.

Kinder am Montag tot aufgefunden

Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr hatte der große Bruder die beiden Kinder leblos in der Wohnung in Karlstein entdeckt. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der 49-jährige Vater kam verletzt ins Krankenhaus, wo er sich weiterhin zur Behandlung befindet. Die Mutter war nicht vor Ort. Die Eltern leben getrennt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.