Nach Tod eines Dreijährigen: Gab es Konsequenzen?

Ein kleiner Junge stirbt, vermutlich an Misshandlungen. Noch am gleichen Abend kommt seine kleine Schwester ins Heim. Der Notarzt hatte die Polizei verständigt, weil er sich den leblosen Zustand des Buben medizinisch nicht erklären konnte. Wenig später stirbt der Bub im Krankenhaus.

Die kleine Schwester nehmen die Mitarbeiter des Jugendamts sofort in Obhut. Wegen der prekären Verhältnisse und des Zustands der Wohnung, die für Kinder nicht geeignet sei, heißt es später aus dem Amt. Das Mädchen lebt bis heute in einem Kinderheim. Am Augsburger Landgericht wird in diesen Tagen der Prozess gegen den Lebensgefährten der Mutter verhandelt. Er wird verdächtigt, den Bub so stark geschlagen oder geschüttelt zu haben, dass er an den Folgen starb.

Warum hat das Jugendamt nichts von Familie gewusst?

Dem Dillinger Jugendamt war die Familie vor diesem Tag nicht bekannt. Dabei hatte eine Nachbarin einige Wochen vorher beim Veterinäramt angerufen, um mitzuteilen, dass die beiden mittelgroßen Hunde der Familie oft bellten, aber kaum nach draußen kamen. Bei diesem Anruf ging es auch darum, dass Kinder in der Familie lebten. Dem Jugendamt teilte die Mitarbeiterin des Veterinäramts das aber nie mit, sie hätte gedacht, das mache die Anruferin selber, hieß es später von Seiten des Landratsamts.

Datenschutz verhindert Information des Jugendamts

Man habe dann eine Dienstanweisung überarbeitet, Informationen, die für andere Abteilungen des Hauses relevant sein, müssten unbedingt weitergegeben werden, heißt es darin. Das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben. Die Arbeitsprozesse im Jugendamt würden außerdem im Rahmen eines Qualitätsmanagements jährlich überprüft.

Die Mutter der insgesamt drei Kinder, von denen eines im Oktober 2019 bereits bei Verwandten lebte, war in ihrem vorigen Wohnort in Halle an der Saale vom Jugendamt betreut worden. Warum diese Betreuung beendet wurde, dazu wollte das Amt in Halle aus Datenschutzgründen keine Stellungnahme abgeben. Da die Mitarbeiter die Frau und ihre Kinder aber zum Zeitpunkt ihres Umzugs nach Dillingen nicht mehr betreuten, habe man die Informationen auch nicht an das Dillinger Amt weitergeben müssen, so ein Sprecher des Amts in Halle.

Expertenanhörung im Landtag

Auch in Folge des Falls des toten Dreijährigen aus Dillingen gab es im Juni eine Anhörung im Sozialausschuss im bayerischen Landtag. 13 Experten aus Justiz, Medizin, Polizei, Bildung und Verbänden machten Vorschläge, wie der Kinderschutz in Bayern verbessert werden kann.

Diskutiert wurden auch rechtliche Rahmenbedingungen, wie die Einführung einer Meldepflicht. Mehrere Experten kritisierten, dass wegen des Datenschutzes oft wichtige Informationen nicht weitergegeben würden. Der Datenschutz stehe damit oft über dem Kinderschutz und hänge "wie ein Damoklesschwert" über Ärzten, Lehrern oder Erziehern, die immer abwägen müssten, ob sie mit einer Meldung an die Polizei oder das Jugendamt gegen den Datenschutz verstießen.

Oberstaatsanwalt Jochen Ehrlicher betonte, wie wichtig ein Informationsaustausch zwischen Ärzten, Lehrern und Behörden sei. Bisher gebe es nur die Befugnis zur Weitergabe und viele Verantwortliche müssen selbst abwägen, welche Informationen sie weitergeben. Eine Meldepflicht bei Anzeichen von Gefährdung des Kindeswohls für alle Personen, die beruflich mit Kindern zu tun haben, würde den Informationsfluss vereinfachen.

Anträge für mehr Kinderschutz mehrheitlich abgelehnt

Im Sozialausschuss wurden in der Folge zahlreiche Anträge zum Thema Kinderschutz behandelt. Die SPD forderte unter anderem, einen unabhängigen Missbrauchsbeauftragten bei der Staatsregierung anzusiedeln, um eine neutrale Stelle für Meldungen zu möglichen Kindeswohlgefährdungen zu schaffen. Auch eine Ausweitung der Erreichbarkeit der Jugendämter wurde gefordert.

Dieser und weitere Anträge wurden jedoch mehrheitlich abgelehnt. Der familienpolitische Sprecher der CSU, Thomas Huber, betonte, der Freistaat unterstütze die für den Kinderschutz zuständigen Kommunen und die Praxis wie kein anderes Bundesland in Deutschland. Einen neuen Masterplan Kinderschutz brauche man deshalb nicht. Der bestehe bereits mit unserem Bayerischen Gesamtkonzept zum Kinderschutz.

Hoffnung auf Reform der Gesetze auf Bundesebene

Die Vorsitzende des Sozialausschusses im Bayerischen Landtag, Doris Rauscher, setzt jetzt auf die Reform des Sozialgesetzbuch VIII, die noch im ersten Quartal 2021 umgesetzt werden soll. Im Rahmen dieser Reform soll eine Meldepflicht für Berufsgruppen wie Ärzte, Lehrer oder Erzieher eingeführt werden. Sobald es einen Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gebe, hätten sie dann die Pflicht und damit auch das Recht, das den Behörden zu melden.

Auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz aus Günzburg erhofft sich eine Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes durch die Reform des SGB VIII. Sie betont aber auch, dass es an Gesetzen nicht mangele, sondern an deren Umsetzung. Man müsse für den Bereich Schutzinfrastruktur vor allem auf landes- und kommunaler Ebene mehr Geld in die Hand nehmen, es brauche mehr qualifiziertes Personal, so die Grünen-Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik. Es sei von Landkreis zu Landkreis sehr unterschiedlich, wie viele Mitarbeiter wie viele Familien betreuen würden.

Wie viele andere Experten fürchtet sie, dass im Zuge und nach der Corona-Pandemie der Bedarf der Familien an Unterstützung weiter stark steigen werde.