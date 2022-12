Nach Tod eines Bundeswehr-Soldaten: Ursache steht fest

Nachdem ein Bundeswehr-Soldat bei einem Lehrgang an der Infanterieschule im unterfränkischen Hammelburg kollabiert war und später starb, liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor: Der Offizier starb an einem Herzinfarkt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Schweinfurt auf Anfrage.

Staatsanwaltschaft geht von "schicksalhaftem Verlauf" aus

Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, um die genauen Umstände zu klären. Aktuell gehen die Ermittler jedoch von einem "schicksalhaften Verlauf" aus, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Einen Tatverdacht gegen eine bestimmte Person gebe es damit nicht. Der Bundeswehr-Offizier stammt aus dem Saarland und wurde 33 Jahre alt.

Kameraden leisteten Erste Hilfe

Das Deutsche Heer hatte gegenüber BR24 am Dienstag auf Anfrage bestätigt, dass der Soldat während eines Lehrgangs an der Infanterieschule zusammengebrochen war. "Nach sofortiger eingeleiteter Ersthilfe durch Kameraden wurde er durch zivile Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht", so ein Sprecher des Heeres. Dort sei der Offizier am nächsten Tag gestorben.

Soldat kollabierte bei Einzelkämpferlehrgang

Laut Staatsanwaltschaft ist der Offizier "bei körperlicher Anstrengung im Rahmen eines Lehrgangs der Bundeswehr" an der Infanterieschule kollabiert. Bei dem Lehrgang handelte es sich um einen Einzelkämpferlehrgang, bei dem Führungsnachwuchs ausgebildet wird. Vor diesem Lehrgang seien die Soldaten Bundeswehr medizinisch untersucht worden, teilt ein Sprecher des Deutschen Heeres auf Anfrage mit. Außerdem habe jeder Teilnehmer einen vorbereitenden Trainingskatalog durchführen müssen.

Deutsches Heer äußerte sich auf Twitter

Das Deutsche Heer hatte sich auch auf Twitter zu dem Vorfall geäußert: "Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen", heißt es in dem Tweet. In den Kommentaren darunter nahmen auch Kameraden Abschied von dem Offizier.