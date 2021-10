Nach Tod eines 14-jährigen Mädchens: Polizei fasst 17-Jährigen

Nachdem am Sonntagmorgen im Münchner Stadtteil Denning ein 14-jähriges Mädchen tot aufgefunden wurde, hat die Polizei nun einen 17-jährigen Tatverdächtigen gefasst.

17-Jähriger soll Ex-Freund des Mädchens sein

Nach Angaben des Polizeipräsidiums München haben Kräfte der Bundespolizei den Jugendlichen am Montagmorgen in München festgenommen. Über weitere Details will das Polizeipräsidium in einer Pressekonferenz am Mittag berichten.

Der 17-Jährige steht im Verdacht, das 14-jährige Mädchen, mit dem er befreundet war, getötet zu haben. Mutmaßlich handelt es sich um den Ex-Freund der Schülerin. Seit Sonntagmorgen hatten zahlreiche Streifen und eine Einsatzhundertschaft nach dem Jugendlichen gefahndet.

Allerdings beschränkten sich die Ermittlungen nicht nur auf den 17-jährigen Jugendlichen, es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die Hintergründe der Tat sind zunächst weiter unklar. Die Polizei machte auch keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige als verdächtig gilt.

Tat wohl im Laufe der Nacht auf Sonntag passiert

Die Beamten waren am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr zu dem Einfamilienhaus in München-Denning gerufen worden. Dort, in der elterlichen Wohnung, fanden sie die 14-jährige Schülerin tot auf. Die Tat sei wohl im Laufe der Nacht auf Sonntag passiert, sagte ein Polizeisprecher. Versuche, das Mädchen wiederzubeleben, waren erfolglos geblieben. Die Hintergründe der Tat sind zunächst weiter unklar, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Medienberichte, dass das Mädchen mehrere Stichverletzungen aufweise, bestätigte die Polizei bislang nicht, derzeit ist von Gewalteinwirkung die Rede. Ein Polizeisprecher hat zumindest ausgeschlossen, dass die 14-Jährige erschossen wurde. Die Leiche des Mädchens soll – wie in solchen Fällen üblich – obduziert werden.