21.06.2020, 18:51 Uhr

Nach Tod des Bürgermeisters von Lenggries: Wahlen im September

Am 13. September wird in Lenggries ein neuer Bürgermeister gewählt. Das ist erforderlich, weil der neu gewählte Rathauschef Markus Landthaler am 11. Juni plötzlich verstarb. Die Beerdigung fand letzte Woche im kleinen Kreis statt.