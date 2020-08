Nach Testpanne: 46 positive Befunde immer noch nicht zuordenbar

Angekündigt war, dass alle positiv Getesteten bereits am Donnerstag informiert werden. Doch dieser Termin wurde mehrfach verschoben. Heute nun teilte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml mit, dass insgesamt 903 Menschen, die sich bei der Einreise an den bayerischen Teststationen hatten testen lassen, ihr positives Testergebnis erhalten hätten.

46 positiv Getestete nicht auffindbar

Zu weiteren 46 positiv Getesteten lägen jedoch keine genauen Personendaten vor. Dort, wo keine korrekten Kontaktdaten vorgelegen hätten, sei auch die Polizei um Amtshilfe gebeten worden.

Wie das Ministerium erklärte, sollten nun auch die negativ Getesteten informiert werden. Für weitere Fragen hat das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eine Hotline eingerichtet. Sie ist auch am Sonntag von 08.00 bis 18.00 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 09131/6808-5101.

Panne am Mittwoch eingestanden

Am Mittwoch hatte Gesundheitsministerin Melanie Huml eingeräumt, dass rund 44.000 Menschen, die sich an Teststationen an Autobahnen und Bahnhöfen hatten testen lassen, noch kein Ergebnis bekommen hätten. Darunter waren auch die über 900 positiv Getesteten.

Insgesamt seien seit dem 25. Juli rund 128.000 Menschen an den bayerischen Teststationen getestet worden, bei rund 1.800 Menschen sei eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden, so das LGL.

Huml blieb im Amt

Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der mit der Einrichtung der Autobahn-Teststationen bundesweit vorgeprescht war, entschuldigte sich am Donnerstag für die Panne. Huml, die ihm zweimal den Rücktritt angeboten hatte, ließ er im Amt und sprach ihr sein Vertrauen aus. Andreas Zapf wurde hingegen als Leiter des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit abgelöst und ins Ministerium versetzt.

Grüne: Test-Chaos darf sich nicht wiederholen

In einer Stellungnahme erklärte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, Ministerpräsident Söder und seine Gesundheitsministerin Huml müssten lernen, ihr Handeln danach auszurichten, was leistbar und vertretbar sei:

"Das CSU-Test-Chaos mit deutschlandweiten Auswirkungen darf sich nicht wiederholen." Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag