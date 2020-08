Nach Test-Panne: Reibungsloser Testbetrieb an der A3 bei Passau

Viele Reiserückkehrer kommen aus Kroatien

Wie eine BR-Umfrage ergab, sind es am Samstag viele Reiserückkehrer aus Kroatien, die sich hier testen lassen. Nach der Anmeldung sei der Test zügig verlaufen, sagt Sebastian Kleinert aus Braunfels in Hessen. Auf der Rückfahrt vom Kroatien-Urlaub lässt er sich hier zusammen mit seiner Frau und seinem zehnjährigen Sohn testen. Dies sei reibungslos verlaufen, samt Anmeldung: "Es ging relativ schnell und zügig per Handy. Kurze Wartezeit, der Test verlief überraschend schnell. Stäbchen in den Mund, Stäbchen raus und fertig."

In zwei bis drei Tagen - also spätestens am Dienstag (18.08.) - solle das Ergebnis bei ihm in Hessen ankommen. Das hätten die Mitarbeiter von Eurofins ihm gesagt.

Zweifel an schneller Zustellung der Testergebnisse

Auch Dragan Mestrovic wartet auf seine Frau, die sich gerade testen lässt. Dieser Test sei ebenfalls sehr schnell gegangen. In nur zehn Minuten habe seine Frau die Prozedur durchlaufen. Allerdings glaubt er nicht, dass Eurofins es schafft, die Ergebnisse innerhalb von zwei Tagen zuzustellen: "Bei dieser Menge an Leuten, die hier kommen und noch kommen werden am Wochenende, glaube ich nicht, dass das zu bewältigen ist."

Vor der Übernahme durch Eurofins hatte es erhebliche Verzögerungen bei der Übermittlung der Testergebnisse gegeben. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass 44.000 Urlaubsrückkehrer noch auf ihre Testergebnisse warteten, darunter 900 positiv Getestete.