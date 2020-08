Nach Test-Debakel: Huml will doch erst am Sonntag informieren

Auch am Samstag waren die Gesundheitsbehörden in Bayern nicht in der Lage, das Problem bei der Benachrichtigung von positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrern zu lösen. Die Zahlen, die unter anderem darüber Auskunft geben sollen, wie viele der positiv Getesteten ihr Ergebnis nun inzwischen erfahren haben, sollen nun am Sonntagnachmittag bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Samstagnachmittag auf BR-Anfrage. Bis dahin würden weitere Daten abgearbeitet, hieß es.

Ursprünglich hatte die Staatsregierung erklärt, bis Donnerstagmittag soll jeder der positiv Getesteten sein Ergebnis kennen. Diese Deadline verstrich, mehrere weitere am Freitag und Samstag ebenfalls.

900 positive Testergebnisse ausstehend

Am Mittwoch hatte Gesundheitsministerin Huml eingeräumt, dass die Ergebnisse von 44.000 Tests, die meist an den mobilen Testzentren an Autobahnraststätten von Urlaubsrückkehrern genommen worden waren, noch nicht bei den Betroffenen eingetroffen waren. Darunter sollen auch mehr als 900 positive Tests sein.

Politisches Erdbeben

Die Nachricht hatte ein politisches Erdbeben ausgelöst, weil die Infizierten Tausende weitere Menschen anstecken könnten, ohne es zu wissen. Die Regierung hatte die Probleme auf fehlende Software und eine unerwartet große Zahl von Freiwilligen zurückgeführt, die sich den Tests unterzogen hatten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte einen für Donnerstag und Freitag geplanten Besuch an der Nordsee abgesagt.

Opposition: Fehlender Rücktritt ist "Armutszeugnis"

Am Donnerstag hatte die Ministerin daraufhin ihren Rücktritt angeboten, Ministerpräsident Markus Söder ließ sie dennoch im Amt. Das stieß bei der Opposition auf Kritik. Laut FDP-Landeschef Daniel Föst ist das ein "Armutszeugnis" und es schadet der politischen Kultur nachhaltig, dass "nach einem Skandal dieses Ausmaßes niemand persönliche Konsequenzen zieht". Huml sei nach dem Test-Desaster als Gesundheitsministerin nicht mehr tragbar, so Föst.

Ähnlich äußerte sich auf Twitter der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher (SPD). In seinen Augen genügt es nicht, dass der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, seinen Hut nehmen musste.

"Nun übernimmt ein Verwaltungsbeamter die politische Verantwortung für eine markante Verfehlung, die ihren Ausgangspunkt in der Sorgfaltslosigkeit der Staatsregierung hatte. Das ist Verantwortungskultur à la CSU." Markus Rinderspacher (SPD)