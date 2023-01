Nach Tauwetter: Ski- und Bergschulen froh über Winterrückkehr

Die Kinder flitzen mit ihren Skiern den Übungshang der Schwärzenlifte in Eschach bei Kempten hinab. Die Skilehrerinnen und Skilehrer zeigen den Kleinen, wie man bremst, sogar die ersten Kurven klappen schon. Es hat Minusgrade, etwas Neuschnee, zu Beginn des Kurses laufen die Schneekanonen. Auch die Schlepplifte sind anders als in den vergangenen zwei Wochen wieder geöffnet. Da ging in dem Skigebiet auf rund 1.000 Meter Höhe nichts, die Skischule "Frey Haslach" musste – wie viele andere in Bayern auch – in die Zwangspause.

Reise-Skischulen im Vorteil

"Die zwei Wochen tun immer weh", sagt der Eschacher Skischulchef Norbert Haslach. Urlauber, die nur zu dieser Zeit da waren, fehlen. Trotzdem sieht er die Lage positiv, schließlich seien an Weihnachten die Lifte gelaufen und nun könne man ja wieder starten. Mit seinen überwiegend freiberuflichen Skilehrerinnen und Skilehrern betreut er auch viele Kindergärten in der Region. Diese Termine ließen sich verschieben, sagt Haslach, Nachfrage und Motivation seien hoch bei den Kunden.

In vielen bayerischen Skigebieten lief die Skischulsaison bislang gut. Mit den ausgefallenen Kursen ist der Eschacher Skischulchef aber längst nicht allein. Auch Skischulen etwa im Bayerischen Wald, in Lenggries und in Berchtesgaden hatten Probleme, sagt Peter Hennekes, Geschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbandes (DSLV). Die Saison sei sehr gut losgegangen, aber "dann mussten doch einige die Kurse absagen, weil einfach der Schnee gefehlt hat, weil Skigebiete aufgrund der Schneesituation schließen mussten. Das war insbesondere für die Skischulen, die in Gebirgsregionen, in Skigebieten lokalisiert sind, ein Problem, weil sie nicht ausweichen können", sagt Hennekes.

Anders bei den Reise-Skischulen, die etwa aus Augsburg, Nürnberg und München in Skigebiete fahren. Die konnten jeweils entscheiden, wo die Schneesituation am besten ist und dann etwa in die grenznahen Skigebiete nach Österreich starten, sagt der DSLV-Chef.

Viele Skitourenkurse wurden verlegt oder abgesagt

Neben vielen klassischen Skischulen in Bayern hatten während der vergangenen Wochen auch Anbieter von Skitouren Probleme. Michael Maier leitet die Skischule "Top on Snow" am Sudelfeld. Während er seine normalen Skikurse trotz des warmen Wetters anbieten konnte, musste er die Skitouren- und Lawinenkurse verschieben. Jetzt sorgt er sich zusätzlich zum Umsatzverlust darum, dass Kundinnen und Kunden in höher gelegene Regionen abwandern könnten. Immerhin gehe es nun bei ihm wieder los mit den Kursen im Gelände.

Auch Hans Honold, Leiter der Bergschule "Alpine Welten", hatte unter der schlechten Schneelage zu leiden. Kurse, die eigentlich im Raum Berchtesgaden, in Garmisch oder im Allgäu geplant waren, musste er nach Österreich verlagern oder absagen. Für die meist freiberuflichen Bergführerinnen und Bergführer und die Bergschule bedeutet das: Verdienstausfall. "Oft darf sowas natürlich nicht passieren", betont Honold.

Nicht nur in den Alpen sei wenig Schnee gefallen. Die Schneelage sei von Montenegro bis Norwegen im Augenblick nicht günstig. Selbst in Georgien habe er eine Gruppenreise aus einem Gebiet verlegen müssen, in dem normalerweise um diese Jahreszeit zwei bis drei Meter Schnee liegen. "Das ist schon eine außergewöhnliche Situation", sagt Honold.

So langsam dürfte es für die Ausbildung im Schnee wettertechnisch aber in die richtige Richtung gehen: Am Wochenende bleibt es winterlich kalt, mit Frost und Schnee, vor allem im Alpenraum. Nun hofft Honold auf die Flexibilität der Gäste. Er weiß aber auch, dass es eng wird im Kalender. Geplante Termine kollidieren mit denen, die nachgeholt werden müssen. Irgendwann komme man bei den Kapazitäten der Bergführerinnen und Bergführer, bei Hütten und im Gelände ans Limit.

Lawinenkurse auch bei schlechten Bedingungen

Thomas Dempfle ist Chef der Bergschule "Oase Alpin" in Oberstdorf. Auch er sagt, dass man flexibler sein müsse, die Saison verschiebe sich nach hinten. Er ist zufrieden mit den vergangenen Wochen. Er hat das Glück, dass er seine Touren im benachbarten Kleinwalsertal durchführen kann. Dort sind die Bedingungen meistens gut, zumindest für Einsteiger-Skitourenkurse. Größere Kurse für Fortgeschrittene seien aber noch nicht drin.

Alexander Römer vom "Lawinencamp Bayern" musste mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der fortgeschrittenen Skitouren-Kurse nach Tirol ausweichen. Die Lawinenkurse am Spitzingsee habe er aber fast alle durchführen können. Für die Basisausbildung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel und Sonde reichte der Schnee offenbar. Römer sagt, für Lawinenkurse brauche es keine perfekten Schneebedingungen. "Entscheidend ist, dass sich die Masse, die draußen unterwegs ist, mit dem Thema beschäftigt", sagt Römer.