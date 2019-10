Nach Tatort-Verriss: Puppenkiste lädt Til Schweiger ein

Puppenkiste lädt Til Schweiger nach Augsburg ein

Klaus Marschall, der in der dritten Generation die Puppenkiste leitet, sagte der Augsburger Allgemeinen: "Wenn Til Schweiger sich immer noch an die Fernsehfilme der Augsburger Puppenkiste erinnert, finden wir das sehr positiv." Er bot an: "Ich lade Til Schweiger zur Vorstellung ein." Dann könne der 55-Jährige sich persönlich von der Qualität des Puppenspiels ein Bild machen.

Schweiger als Marionettensprecher für die Puppenkiste?

Als Marionettensprecher sind die Augsburger an Schweiger allerdings nicht interessiert: "Wir kennen Til Schweiger", sagte Marschall der Zeitung. "Nuscheln ist sein Markenzeichen. Ob das für unsere Figuren zuträglich wäre?" Theaterchef Marschall nimmt Schweigers Facebook-Äußerungen hingegen als Kompliment. Er gehe davon aus, dass Schweiger wisse, wovon er rede: "Vom Alter her passt er gut hinein in die Generation, die mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen ist." Als Kommissar Nick Tschiller ist Til Schweiger seit 2013 selbst in Tatort-Produktionen des NDR zu sehen.