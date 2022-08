Nach Sturz bei Rettungsversuch: Staatsanwaltschaft ermittelt

Im Fall der Seniorin, die am Freitag bei einem Rettungseinsatz in Sinzing ums Leben gekommen war, ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf BR-Anfrage mit. Die 75-Jährige soll demnach am Freitagabend im Sinzinger Ortsteil Riegling aus einer Trage gerutscht und mehr als fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein. Sie starb vor Ort.

Rettungsdienst rief Feuerwehr

Die Frau hatte offenbar aus medizinischen Gründen ihre Wohnung verlassen müssen. Weil sie das aus eigener Kraft über das Treppenhaus nicht schaffte, rief der Rettungsdienst die Feuerwehr hinzu. Ein solches Vorgehen war bei der Frau in der Vergangenheit schon mehrfach notwendig gewesen, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Korb an Drehleiter gekippt?

Einsatzkräfte sollen die Seniorin mit einer Trage aus einem Fenster im zweiten Stock herausgeschoben und diese an einer Drehleiter befestigt haben. Kurz darauf soll der Korb an der Drehleiter um 90 Grad gekippt und die 75-Jährige aus der Trage gerutscht sein, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Obduktion beantragt

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Obduktion der Leiche – ein Ergebnis wird frühestens im Laufe des Montags erwartet. Außerdem wurde ein Gutachter bestellt, der den Hergang des Vorfalls klären soll. In den kommenden Tagen werden außerdem weitere Zeugen vernommen.

Solche Einsätze, bei denen die Feuerwehr den Rettungsdienst zur Personenbeförderung mit der Drehleiter unterstützt, gebe es im Landkreis Regensburg 50 bis 60 Mal pro Jahr, so Kreisbrandrat Wolfgang Scheuerer zum BR.