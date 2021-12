Nach Sturm: Zoo und Wildpark tauschen Luchse und Wildkatzen

Die beiden Wildkatzen Cäsar und Cleopatra haben vorübergehend ein neues Zuhause im Hofer Zoo gefunden. Das ist zwar etwas kleiner als ihr altes Zuhause. Dafür bekommen die beiden sechs Jahre alten Tiere in Hof aber ein spezielles Katzentraining durch Tierpfleger. Sie sollen dort ihre Scheu ablegen und das Springen lernen, beispielsweise um an Futter zu kommen. Der Wildpark Mehlmeisel, in dem die Tiere zuvor lebten, spricht von einer Art "Fortbildungsurlaub" für die beiden Wildkatzen.

Sturm "Ignatz" beschädigt Gehege der Luchse in Hof

Vor ihrem Umzug nach Hof waren Cäsar und Cleopatra in einem Gehege im Wildpark Waldhaus in Mehlmeisel untergebracht. In diesem etwas größeren Gehege leben nun aber zwei etwas größere Katzen - die beiden Luchse Sammy und Khedira - und die stammen aus dem Hofer Zoo. Ihr Umzug wurde nötig, nachdem Sturmtief "Ignatz" im Oktober ihr Zuhause dort zerstört hatte.

Luchsgehege im Hofer Zoo soll erweitert werden

Ein großer Ast war auf das sowieso schon marode Zoogehege gestürzt und hatte es endgültig unbewohnbar gemacht. Nun soll das zerstörte Luchsgehege erneuert und erweitert werden. Die Stadt Hof stellt dafür ein angrenzendes Gelände im Bürgerpark Theresienstein zur Verfügung. Von Kosten in Höhe von mehr als 100.000 Euro ist die Rede. Wann die einstweilen im Wildpark Mehlmeisel untergebrachten Luchse wieder in Hof einziehen können und die Wildkatzen zurück in den Wildpark kommen, steht noch nicht fest.