Nach Sturm: Weiter Unterrichtsausfall in Würzburger Gymnasium

Schaden in Kitzingen - Unterricht findet statt

Auch in Kitzingen hatte Sturmtief "Zeynep" am Freitagabend eine Schule beschädigt. Der Unterricht konnte dort heute jedoch in Präsenz stattfinden. Sturmböen hatten das Dach der Erich-Kästner-Schule auf 250 Quadratmetern abgedeckt. Der starke Wind hatte die Blechelemente so über die Umgebung verteilt, dass sich ein Teil in einem zehn Meter hohen Baum verfing.

Feuerwehr, THW, Polizei, Rettungsdienst und Bauhof waren nach Angaben des Landratsamts Kitzingen bis spät in die Nacht im Einsatz. Bereits gegen Mitternacht hatten Mitarbeiter einer Zimmerei das Dach mit einer Plane geschlossen. Wann das Dach erneuert wird, steht laut Landratsamt Kitzingen noch nicht fest.

Bereits 2012 hatte ein Sturm das Dach eines anderen Gebäudeteils der Kitzinger Erich-Kästner-Schule abgedeckt. Der Gutachter hatte damals laut Landratsamt bestätigt, dass es sich um einen "reinen Sturmschaden" handelt. Baulich habe es keine Beanstandungen gegeben. Das Dach wurde an der betroffenen Stelle erneuert. Auch jetzt ist ein Gutachter damit beauftragt, den Schaden und die Hintergründe festzustellen. Der Schaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.