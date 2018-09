Nach Sturm "Fabienne": Würzburger Ringpark gesperrt

Schwere Äste, die in den Baumkronen liegen, drohen herunter zu fallen. Bevor der Ringpark in Würzburg wieder betreten werden kann, müssen die beschädigten Bäume zugeschnitten und die Wege verkehrssicher gemacht werden. Erst mit dem Abarbeiten der Schäden in den nächsten Tagen werden Teilbereiche schrittweise wieder freigegeben, heißt es. Neben dem Ringpark sind auch die Zellerauer Mainwiesen und die Kurt-Schumacher-Anlage stark betroffen. Die Grünflächen sowie alle abgesperrten Bereich sollen noch nicht betreten werden.

Waldfriedhof ebenfalls betroffen

Das Gartenamt wird nach den Aufräumarbeiten die beschädigten Bäume begutachten und entscheiden ob auch Fällungen notwendig sind, so die Stadt Würzburg. Auch einige Friedhofsanlagen sind von Sturmschäden betroffen. So sind beispielsweise im Waldfriedhof in Würzburg einige Bäume umgestürzt. Hier gibt es nach wie vor Sperrungen und Einschränkungen für die Besucher. Wegen des Sturms waren am Sonntag in Würzburg rund 150 Einsatzkräfte im Würzburger Stadtgebiet im Einsatz. Insgesamt rückte die Feuerwehr rund 150 Mal aus.