Nach Sturm droht Preisverfall am Holzmarkt

Es waren Böen bis zu 200 Stundenkilometer, die am 30. Oktober vor allem in Oberitalien, aber auch in Kärnten und Slowenien Schäden in Milliardenhöhe verursachten. Experten schätzen, dass zurzeit etwa 22 Millionen Kubikmeter Holz im Katastrophengebiet liegen. Das muss jetzt in Sägewerke geschafft und verarbeitet werden. Wegen des Schneefalls in Norditalien wird die Aufarbeitung der riesigen Mengen Schadholz so richtig erst im Frühjahr beginnen. Die enormen Mengen werden den Holzpreis auch in Bayern massiv nach unten drücken, befürchten Waldbesitzer.

Holzpreis von mehreren Seiten unter Druck

Nach dem Hitzesommer und der daraus resultierenden Borkenkäferplage ist ohnehin schon zu viel Holz auf dem Markt. Der Preis für Kurzholz, also Stämme mit vier bis fünf Metern, ist in den letzten vier Jahren von 100 auf 75 Euro pro Kubikmeter gesunken. Bei Borkenkäferholz sogar auf 45 Euro. Damit sind nicht einmal mehr die Fällarbeiten und der Transport bezahlt, sagt Waldbesitzer Johann Killer aus Sauerlach.

Die Preise sind hundsmiserabel, mit den Abschlägen beim Käferholz. Von Geschäft reden wir da nimmer. Johann Killer, Waldbesitzer

Die Industrie profitiert vom Überangebot

Der Preisverfall betrifft bisher nur das Kurzholz, mit sogenannten Fixlängen zwischen vier und fünf Metern. Diese Stämme werden vor allem in großen, industriellen Sägewerken zu Platten, Brettern, Leimholz oder Pellets verarbeitet. Doch auch vom Sturm-Schadholz wird die Industrie profitieren: Da die Bäume im Katastrophengebiet überwiegend samt Wurzelteller umgeworfen wurden und nicht abgeknickt sind, kann das Holz uneingeschränkt in der Sägeindustrie verwendet werden. Auch das momentan sehr billige Holz von Borkenkäfer-Bäumen kann in der Industrie fast vollständig genutzt werden.

Bayerns kleine Sägewerke haben nichts davon

Mittelständische Sägewerke in Bayern verarbeiten dagegen in erster Linie Langholz mit Stammlängen zwischen zehn und 22 Metern zu Bauholz für regionale Zimmereien. Der Preis für Langholz ist aber nach wie vor auf hohem Niveau. 90 bis 100 Euro pro Kubikmeter zahlt das Sägewerk Kogler in Oberhaching zurzeit für große, gesunde Bäume. Geschäftsführer Klaus Widmann konstatiert: "Der Reibach, den jetzt die Großsägewerke einschieben, der ist bei uns nicht da."

Borkenkäfer-Holz unbrauchbar im Wohnbereich

Im Sägewerk Kogler werden auch geringe Mengen Holz von Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen waren, verarbeitet. Während dieses Käferholz in der Industrie ohne Einschränkung verwendet werden kann, gibt es hier ein Problem. Das Holz färbt sich stellenweise blau und ist für Balken, die im Wohnbereich sichtbar verbaut werden, unbrauchbar. Die Balken müssen im Sägewerk wieder aussortiert werden.