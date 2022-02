Nach Stürmen: Lebensgefahr für Ausflügler in Bayerns Wäldern

Nach Angaben des bayerischen Forstministeriums sind noch immer zahlreiche Forstwege durch umgestürzte, gebogene oder ineinander verkeilte Bäume versperrt. Viele stehen demnach unter Spannung. Wenn sich diese blitzartig löst und der Baum katapultartig ausschlägt, könnte das für Waldbesucher lebensgefährlich werden.

Auch wenn das letzte Orkantief Antonia schon am Montag abgezogen ist, warnt Ministerin Michaela Kaniber deshalb weiterhin dringend vor dem Betreten der Wälder. Mit einem weiteren Appell richtet sie sich an Waldbesitzer: Sie sollten mit äußerster Vorsicht bei den Aufräumarbeiten vorgehen, die Aufarbeitung von Sturmholz immer professionell begleiten lassen.

Fichten- und Buchen-Wälder besonders gefährdet und gefährlich

Fichten waren besonders anfällig für Sturmschäden, erklärt Sprecher Konrad Prielmeier von den Bayerischen Staatsforsten, dafür gebe es vor allem zwei Gründe: Zum einen wurzeln Fichten - im Gegensatz zu den tiefwurzelnden Tannen und Laubbäumen - flach. Ist der Waldboden durch Regen aufgeweicht, stürzen sie bei starkem Wind leichter um.

Zum anderen sind die Fichten von den Trockenjahren 2018, 2019, 2020 mit wenig Niederschlägen und großer Hitze noch immer geschwächt. Auf ein spezielles Buchen-Problem weist Hans Ludwig Körner, Geschäftsführer des Bayerischen Waldbesitzerverbands, neben den Schädigungen durch die Dürrejahre hin. Die Buche werfe tote Äste und Zweige unkontrolliert ab, sie blieben nicht - wie bei anderen Bäumen - am Stamm. Das könne so weit gehen, dass ganze Kronen plötzlich nach unten stürzten. "Brandgefährlich" nach Stürmen, nicht nur für Spaziergänger, sondern auch Waldarbeiter, so Körner.

Nord-Süd-Gefälle bei Sturmschäden nach Orkantiefs

Ylenia, Zeynep und Antonia haben im Norden Bayerns weit größere Schäden in den Wäldern hinterlassen als im Süden. Laut einer ersten Übersicht des bayerischen Forstministeriums vom 22. Februar waren in Unterfranken der Landkreis Rhön-Grabfeld, in Oberfranken die Landkreise Kronach, Hof und Wunsiedel, sowie in der Oberpfalz der Landkreis Tirschenreuth besonders betroffen. Hier gab es in den Wäldern in Hochlagen und Mittelgebirgen mittlere Schäden (Kategorie 2).

Keine Schäden (Kategorie 0) gab es in den westlichen Landkreisen Schwabens und im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau. In den übrigen bayerischen Regionen wurden nur leichte Schäden (Kategorie 1) registriert. Schwere Schäden der höchsten Kategorie 4 - wie bei Kyrill 2007 - gab es in keinem Landkreis. Insgesamt wertete Bayerns Forstministerin Michaela Kaliber die Schäden als gering.

Sperrungen im Wald unbedingt beachten!

Leider machten die Bayerischen Staatsforsten immer wieder die Erfahrung, dass Spaziergänger eingerichtete Absperrungen im Wald nicht beachteten, beklagt deren Sprecher Konrad Prielmeier. Selbst wenn Waldarbeiter über Nacht bis zum nächsten Morgen abgerückt seien, heiße das nicht, dass die Absperrung in deren Abwesenheit ignoriert werden könne. Die Menschen brächten sich dadurch in Lebensgefahr. Sein eindringlicher Appell lautet deshalb, Absperrungen im Wald unbedingt zu beachten - um der eigenen Gesundheit willen.

Teilweise Entwarnung im oberfränkischen Forchheim

Die Stadt Forchheim hatte zu Beginn der Woche wegen der Sturmschäden davor gewarnt, den Stadtpark, die Grünanlagen oder den Neuen Friedhof zu betreten. Es bestand die Gefahr, dass Spaziergänger durch herabfallende Äste und Kronen verletzt werden könnten. Auf den Friedhöfen, vor allem auf dem Neuen Friedhof, waren Bäume umgestürzt.

Nachdem Gartenamt und Stadtförsterei die Schäden beseitigt hatten, wurden die Warnungen für diese Bereiche wieder aufgehoben, so Sprecherin Britta Kurth auf Nachfrage des BR. Dies gilt aber ausdrücklich nicht für den Stadtwald. Hier waren rund 100 Bäume umgefallen. Die Aufräumarbeiten werden vermutlich noch Wochen andauern. Die Hauptwege sind allerdings frei.

In den kommenden Tagen "Natur außerhalb des Waldes genießen"

Angesichts der unberechenbaren Gefahren auf und vor allem abseits der Wege durch die vergangenen Stürme appelliert Forstministerin Michaela Kaniber an die Vernunft und bittet um Geduld. "Bitte nehmen Sie sich das zu Herzen. Genießen Sie die wunderbare bayerische Natur zunächst in den kommenden Tagen noch außerhalb des Waldes."

Wenn keine neuen Stürme auftreten, könnte sich die Situation Mitte oder Ende nächster Woche entspannen, so Hans Ludwig Körner vom Waldbesitzerverband.