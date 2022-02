Nach Stürmen im Forchheimer Wald: Stadt warnt Spaziergänger

Weil die Sturmtiefs der vergangenen Tage den Forchheimer Wald stark in Mitleidenschaft gezogen haben, warnt die Stadt vor Spaziergängen. Wie die Stadtförsterei mitteilt, haben die Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia 100 Bäume zu Sturz gebracht. Auch die Friedhöfe sind nicht von umgestürzten Bäumen verschont geblieben.

Äste und Kronenteile drohen herabzustürzen

Die Stadtförsterei arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden. Denn diese können für Spaziergänger gefährlich werden, meint Andreas Geck vom Amt für Öffentliches Grün: "Es besteht die Gefahr, dass an- und abgebrochene Äste und Kronenteile herabfallen können." Die Situation werde von der langen Regenperiode der letzten Wochen noch verschärft, denn die Waldböden könnten aufgeweicht sein. Die Wurzeln würden dadurch an Halt verlieren und im Sturm leichter umfallen.

Bäume sind vorgeschädigt

Zahlreiche Bäume seien zudem durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall schon vor den Sturmtiefs geschädigt gewesen. Es sei aus diesen Gründen noch häufiger als sonst mit herausbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen. Amtsleiter Andreas Geck betont, die Spazierwarnung betreffe auch den Stadtpark, die Grünanlagen und den Neuen Friedhof. Es werde ausdrücklich und dringend davor gewarnt, während und nach dem Sturm die Wälder zu betreten, heißt es von der Stadt Forchheim.