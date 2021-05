Nach Stromausfall in München: Alle Haushalte wieder am Netz

"Good News des Tages", twittern die Stadtwerke München. "Grundversorgung für alle Privathaushalte wieder hergestellt". Wer noch kein warmes Wasser hat, solle den Hausmeister kontaktieren, damit er die Anlagen wieder in Betrieb nimmt, so die Stadtwerke weiter.

Mehr als 24 Stunden ohne Strom - Feuerwehr half aus

Die ganze Nacht über hatten die Stadtwerke daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen. Einige Münchnerinnen und Münchner mussten damit mehr als 24 Stunden ohne Strom auskommen, nachdem ein Kabelbrand in einer Baugrube am frühen Freitagmorgen die Stromversorgung im Münchner Osten lahmlegte. Durch den Brand wurden rund 50 Stromkabel zerstört, etwa 150 Trafostationen fielen aus. Zwischenzeitlich waren rund 20.000 Haushalte in den Stadtteilen Berg am Laim, Haidhausen und Ramersdorf ohne Strom. Die letzten Industrie- und Gewerbekunden mit höherem Strombedarf sollten nun bis voraussichtlich 18 Uhr wieder am Netz sein.

Die Feuerwehr hat unterdessen ihre Ladestationen und Betreuungsstellen geschlossen, die sie am Freitag für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet hatte, um etwa elektrische Geräte aufzuladen.