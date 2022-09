Nach Stresstest: Bayerns Kabinett berät zur Energiekrise

Mit einem ganzen Packen von Problemen startet das bayerische Kabinett in den Herbst. Besonders herausfordernd: die Energiekrise, die Privatleute wie Unternehmen im Freistaat belastet. Seit dem russischen Gasstopp hat sich der Gaspreis noch einmal deutlich erhöht, die privaten und öffentlichen Haushalte stehen vor teuren Problemen. Das am Wochenende geschnürte Entlastungspaket der Ampelkoalition in Berlin halten die bayerischen Regierungsparteien für nicht ausreichend.

Grüne: Söder muss Energiesparen zur Chefsache machen

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger kündigte an, heute nun solle es im bayerischen Kabinett in erster Linie um eine Bestandsaufnahme gehen. Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze findet das zu wenig. Sie verlangte erneut, Ministerpräsident Markus Söder müsse das Energiesparen in Bayern "zur Chefsache" zu machen.

AKW-Reserve: Kritik aus Bayern

Am Montag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt, zwei Atomkraftwerke als Notreserve bis Mitte April 2023 weiter einsatzbereit zu halten. Darunter fällt auch das bei Landshut gelegene Kernkraftwerk Isar 2. Damit solle ein weiterer Beitrag für das süddeutsche Stromnetz geleistet werden. Söder twitterte noch während der Pressekonferenz, die Schlussfolgerungen aus dem Strom-Stresstest seien enttäuschend. "Damit endet die Laufzeit der Kernkraftwerke zum Jahresende, obwohl es keinen Stromersatz für 10 Millionen Haushalte gibt."

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nannte den Plan der Bundesregierung "Unsinn": "Wenn ich dadurch die Versorgungssicherheit aufrechterhalte, dass ich einen Teil der Industrie vom Netz nehme, dann ist das eine Teilversorgungssicherheit. Wir brauchen doch im Industrieland Nummer zwei oder drei der Welt Versorgungssicherheit für alle."