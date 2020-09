Nach Streit um Testzentren: Holetschek unterstützt Sailer

Bayerns Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) hat dem Augsburger Gesundheitsamt Unterstützung bei der Verfolgung von Infektionsketten angeboten. Nach einem Treffen mit dem Augsburger Landrat Martin Sailer (CSU) am Donnerstagvormittag (24.9.) erklärte Holetschek in einer Mitteilung, mit Blick auf die angespannte Personalsituation beim sogenannten "Contact Tracing Team" (CTT) könne das Gesundheitsministerium das Augsburger Gesundheitsamt kurzfristig mit bis zu 44 Helfern unterstützen. Bei diesen "CTT-Reservisten" handele es sich um geschulte und abrufbereite Mitarbeiter aus der Staatsverwaltung.

Streit um Testzentren beigelegt

Der Augsburger Landrat dankte dem Staatssektretär laut Mitteilung für das offene Gespräch und die angekündigte Unterstützung. Man sei sich einig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, des Landratsamtes und auch des Testzentrums in Hirblingen hervorragende Arbeit leisteten - gleichzeitig bedürfe es aber dringend weiterer Unterstützung, so Sailer.

Vorwürfe gegen die Corona-Teststrategie der Staatsregierung

Sailer hatte Vorwürfe gegen die Staatsregierung erhoben, diese habe bei der Corona-Teststrategie Versprechungen gemacht, die nicht haltbar seien. In einer E-Mail an den Freie-Wähler-Abgeordneten Fabian Mehring hatte Sailer kritisiert: "Binnen weniger Tage mussten in jedem Landkreis Testzentren aus dem Boden gestampft werden, ohne dass vorab abgeklärt wurde, ob genug Personal, genug Laborkapazitäten oder genug qualifizierte private Betreiber zur Verfügung stehen". Innenminister Joachim Herrmann hat die Vorwürfe Sailers zurückgewiesen.

Hintergrund der E-Mail war eine Beschwerde von Fabian Mehring gewesen. Ihm zufolge dauert die Übermittlung der Ergebnisse von der kommunalen Teststation im Landkreis Augsburg deutlich länger als die versprochenen drei Tage.

