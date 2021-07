Nach Streit mit über vier Promille: Polizei findet Waffenarsenal

Im Zuge eines Einsatzes wegen Körperverletzung hat die Polizei in Passau ein Waffenarsenal sichergestellt. Teilweise handelte es sich dabei um erlaubnisfreie, teilweise aber auch um erlaubnispflichtige Waffen. Gegen zwei Personen wird jetzt ermittelt.

Rund 40 Waffen gefunden

Die Beamten wurden am Montag zu einem Mehrfamilienhaus in Passau gerufen. Dort beschuldigten sich eine 47-jährige Frau und ein 36 Jahre alter Mann gegenseitig der Körperverletzung. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden laut Polizei einen Wert jenseits von vier Promille. In der Wohnung des 36-Jährigen wurden daraufhin 30 bis 40 Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sichergestellt.