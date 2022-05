Nach Streit im Zug: Mann muss notoperiert werden

Ein Zugreisender ist am Sonntagmorgen, den 8. Mai, am Bahnhof Langenprozelten im Landkreis Main-Spessart von der Bundespolizei alkoholisiert aus dem Zug geholt worden. Er kam in Gewahrsam. Bei der ärztlichen Untersuchung wurde bei ihm dann ein Milzriss festgestellt. Das teilt die Bundespolizei Würzburg am Montag, 16. Mai, mit. Der Mann musste notoperiert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Mann schloss sich Gruppe von Fußballfans an

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 8. Mai, reiste ein 38-jähriger mit unterschiedlichen Zügen von Berlin über Leipzig und Bamberg in Richtung Frankfurt am Main. In Leipzig traf er auf eine achtköpfige Gruppe von Fußballfans, die zu einem Fußballspiel nach Baden-Württemberg reisten. Dieser Gruppe schloss er sich an. Während der Zugfahrt kam es dann wohl zu einem Streit, der offenbar gewalttätig wurde: Als die Polizei den deutlich betrunkenen Mann in Langenprozelten aus dem Zug holte und zum Arzt brachte, wurde ein frischer Milzriss festgestellt. Der Reisende musste notoperiert werden, sagt die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei Würzburg sucht nun Zeugen, denen die Personengruppe am Sonntagmorgen in den Zügen RB 53 von Bamberg nach Würzburg und RE 54 von Würzburg nach Frankfurt am Main aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/322590