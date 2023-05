Nach Streit im Stadtrat: Würzburger Hafensommer doch mit Wurst

Nur vegetarische Verpflegung oder doch Wurst im Angebot? Diese Frage hat rund um die kommunale Konzertreihe Hafensommer in Würzburg für hitzige Diskussionen gesorgt. Die Entscheidung ist nun gefallen: Am Würzburger Hafensommer wird es eine Bratwurst geben – und zwar eine regionale Biobratwurst. Diese Entscheidung habe der Kulturreferent Achim Könneke am Donnerstag mitgeteilt, sagte der Sprecher der Stadt Würzburg auf Anfrage von BR24.

Streitigkeiten im Stadtrat wegen vegetarischem Speiseplan

Der Speiseplan der Kulturreihe hatte zuvor im Würzburger Stadtrat für Streitigkeiten und auch darüber hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Grund dafür war, dass am Hafensommer in diesem Jahr nur vegetarische Speisen angeboten werden sollten. Die Entscheidung für das Catering fiel im Kulturreferat. Kulturreferent Könneke begründete das im BR24-Gespräch mit der Nachfrage: "Einfach aus der Erfahrung heraus, weil in den letzten Jahren die vegetarischen Gerichte am besten liefen." Außerdem will die Würzburger Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral sein. Auch das habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

Kritik der CSU und FDP

Auf diese Entscheidung bezüglich der Essensauswahl kam aber insbesondere aus den Reihen der CSU und der FDP heftige Kritik. "Ich bin für Freiheit. Jeder Mensch soll selbst entscheiden, wie er sich ernährt", sagte etwa der CSU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Roth. CSU, FDP, Freie Wähler und weitere Stadträte verfassten daraufhin einen Antrag und forderten, dass es beim Hafensommer nicht nur vegetarische Produkte geben sollte.

Dieser Antrag sollte in der nächsten Sitzung am 25. Mai behandelt werden – ist aber mit der Entscheidung für eine Bratwurst nun wohl hinfällig.

Hafensommer im letzten Jahr nur mit Fisch

Kritik am Vorgehen von CSU und FDP kam schon vor der nun geänderten Entscheidung aus anderen Parteien. Denn es gab schon vergangenes Jahr kein Fleisch auf dem Hafensommer, allerdings stand noch Fisch auf der Speisekarte. "Vielleicht ist es im letzten Jahr einfach nicht aufgefallen beim Besuch des Hafensommers, dass das Essen fleischlos war. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass in diesem Jahr im Herbst eine Wahl stattfindet", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sandra Vorlovà im BR-Gespräch.

Der Hafensommer findet in diesem Jahr von Ende Juli bis Anfang August statt. Veranstalter ist der Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg. Das Programm soll am kommenden Mittwoch, den 17.Mai, vorgestellt werden. Im vergangenen Jahr kamen etwas mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher zu der 17-tägigen Veranstaltungsreihe. Die Konzerte reichen von Klassik, Pop, Rock bis zu Weltmusik.