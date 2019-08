Nach Streit im Ankerzentrum: Entscheidung über Haftbefehle

Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung vor dem Ankerzentrum Deggendorf veröffentlicht die Polizei weitere Details: So waren rund 30 Personen an dem Streit beteiligt. Noch sei unklar, warum dieser zwischen Nigerianern und Aserbaidschanern eskalierte.

Etwaige Straftatbestände werden ermittelt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mussten zehn Personen vom Rettungsdienst behandelt werden, darunter drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und zwei Polizeibeamte. Insgesamt sechs Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Dabei handelt es sich laut Polizei um zwei Männer aus Nigeria im Alter von 26 und 30 Jahren sowie um vier Männer aus Aserbaidschan (18, 26, 35 und 39 Jahre).

Die Kriminalpolizei Deggendorf prüft nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft etwaige Straftatbestände und ermittelt unter anderem wegen Verdachts des Landfriedensbruches, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte beziehungsweise tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, so die Polizei in der Mitteilung.

Drei Personen werden Ermittlungsrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf werden noch am Mittwoch drei Tatverdächtige, der 26-jährige Nigerianer und zwei Männer aus Aserbaidschan im Alter von 19 und 39 Jahren dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Die drei anderen Personen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten mittlerweile noch zwei weitere Tatverdächtige aus Aserbaidschan (36 und 37 Jahre) ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen wird derzeit die Haftfrage geklärt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Deggendorf übernommen.

💡 Was ist ein Ankerzentrum?

Das Wort "Anker" steht für für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Um diese Aufgaben zu bewältigen, sollen mehrere Institutionen in den sogenannten Ankerzentren eng vernetzt miteinander arbeiten: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Bundesagentur für Arbeit, Jugendämter sowie Ausländerbehörden und Verwaltungsgerichte. Kurze Wege sollen Verfahren beschleunigen. Die Aufgaben werden gebündelt erfüllt. Zunächst wird die Identität der Flüchtlinge festgestellt. Nach der Altersbestimmung werden unbegleitete Minderjährige durch Jugendbehörden in Obhut genommen. Erwachsene bleiben in den „Anker-Einrichtungen“. Der Aufenthalt in den „Ankerzentren“ soll in der Regel maximal 18 Monate dauern, bei Familien mit minderjährigen Kindern sechs Monate. Laut Koaltionsvertrag sollen nur noch diejenigen auf die Kommunen verteilt werden, für die eine positive Bleibeprognose bestehe. Alle anderen sollen aus den „Ankerzentren“ in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.