vor 19 Minuten

Nach Streit: Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Affing stirbt

Zwei Männer, die in der Asylbewerberunterkunft in Affing leben, hatten eine folgenschwere Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer schlug laut Polizei den anderen so, dass der später an seinen Verletzungen starb.