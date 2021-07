Nach Storchendrama in Hammelburg: Tierfreunde füttern Jungtiere

Entscheidung: Jungstörche bleiben in ihrem Nest

Unmittelbar nach dem Blitzschlag war die Frage: Wie kann den überlebenden Storchenküken geholfen werden? Elisabeth Assmann, Agrarbiologin vom Bund Naturschutz und zweite Bürgermeisterin von Hammelburg, erzählt, dass die Feuerwehr mit einer Drehleiter bereitgestanden wäre, um die kleinen Störche aus dem Nest zu holen. Diese Idee wurde aber unter anderem in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Bad Kissinger Landratsamts schnell wieder verworfen. Der Grund: Es hätte die Gefahr bestanden, dass die Jungvögel sich erschrecken und aus dem Nest fallen.

Fütterung wohl auch wenn Störche flügge sind

Wenn die Störche in ein oder zwei Wochen flügge sind, werden sie das Nest verlassen und möglicherweise auf den Saalewiesen selbst nach Nahrung suchen. Es wird aber erwartet, dass sie am Abend immer wieder in ihr Nest zurückkehren, weil Altvögel ihre Brut dort in der Regel eine Zeit lang weiterfüttern. Das heißt: Vielleicht müssen die Helfer auch durch die Mönchsturm-Dachluke weiterfüttern. Elisabeth Assmann hofft, dass sich die drei Jungvögel den Störchen vom nahen Westheim anschließen.