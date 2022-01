Nach Stieringer-Rücktritt: SPD Bamberg wählt Fraktionschef

Die Bamberger SPD-Stadtratsfraktion hat nach dem Rücktritt von Klaus Stieringer am Montag einen neuen Vorsitzenden gewählt. Heinz Kuntke trete die Nachfolge Stieringers an, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Die Wahl sei einstimmig gewesen. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende bleiben wie bisher Ingeborg Eichhorn und Sebastian Martins Niedermaier.

Freiwilliger Rückzug nach acht Jahren als Fraktionsvorsitzender

Klaus Stieringer habe in den vergangenen acht Jahren viel Gutes für die SPD-Stadtratsfraktion, die Stadt und den Oberbürgermeister geleistet, sagte Kuntke nach der Wahl. Mit seinem freiwilligen Rückzug habe Stieringer die Grundlage dafür gelegt, dass die Diskussionen der vergangenen Wochen beendet und wieder zur Sacharbeit zurückgefunden werden könne.

Fake-Account-Affäre wurde zum Verhängnis

Klaus Stieringer wird vorgeworfen, mit Fake-Accounts im Internet versucht zu haben, die Meinungsbildung der Bürger zu beeinflussen. Auch OB Andreas Starke hatte seinen Rückzug gefordert. Ende vergangener Woche ist der SPD-Politiker schließlich von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender im Bamberger Stadtrat zurückgetreten. Er bleibt als Stadtrat im Gremium vertreten.