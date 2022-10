Nach Stadtbad-Rettung: Bayreuth sucht Heizwerk-Standort

Die Stadt Bayreuth sucht Platz für die Erweiterung eines Heizwerks. Das arbeitet bisher mit Gas, soll aber in Zukunft die Innenstadt möglichst klimaneutral mit Wärme versorgen, beispielsweise aus erneuerbaren Energien oder Fernwärme. Doch bislang fehlte dafür die geeignete Fläche, denn unmittelbar neben dem Heizwerk steht das Bayreuther Stadtbad. Und gegen dessen Abriss hatte sich die Bürgerschaft vehement eingesetzt – mit Erfolg. Das Stadtbad wird nicht für das Heizwerk abgerissen. Welche Standorte stattdessen in Frage kommen, haben die Stadtwerke am Mittwoch vorgestellt.

Bayreuth: 30 Meter hoher Schornstein am Hohenzollernring?

Die Stadtwerke favorisieren demnach folgende Variante: Die Zentrale des neuen Heizwerks könnte an zwei kombinierten Standorten entstehen. Dabei handelt es sich erstens um den Parkplatz vor dem Kolpinghaus am Hohenzollernring und zweitens um den Parkplatz der Finanzverwaltung an der Tunnelstraße in direkter Nachbarschaft zum Heizwerk.

Stadtwerke: "Zweitbeste Variante"

Beide Flächen gehören der Stadt Bayreuth. Sollte sich der Stadtrat für diese Variante entscheiden, würde auf dem Parkplatz vor dem Kolpinghaus ein Gebäude von etwa acht Metern Höhe entstehen. Dazu käme ein 30 Meter hoher Schornstein. "Im Vergleich zum Stadtbadgrundstück haben wir hier einfach viel weniger nutzbare Grundfläche, weswegen es ohne einen zweiten Stock hier nicht geht", erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Bayer, "unabhängig davon ist es in unserer Analyse die zweitbeste Variante."

Heizzentrale braucht 2.000 Quadratmeter

Das neue Heizwerk mit Wärmepumpen und Biomassekessel soll zu einem großen Teil mit Holzhackschnitzeln oder -pellets betrieben werden. Später sollen dort laut den Stadtwerken sogar nur noch erneuerbare Energieträger verfeuert werden. Das Heizwerk soll rund 15 Megawatt erzeugen. Zum Vergleich: Das bisherige Heizwerk, das mit Gas arbeitet, produziert zwölf Megawatt.

Die neue Heizzentrale braucht allerdings auch Platz: Rund 2.000 Quadratmeter sind dafür notwendig. Der Parkplatz in der Kolpingstraße würde eine Grundfläche von 800 Quadratmetern liefern, doch das Gebäude müsste zweistöckig gebaut werden. Dazu käme die Fläche vom oberen Parkplatz an der Tunnelstraße.

Webatex-Gelände wird als ungeeignet erklärt

Weitere Standorte, die geprüft, aber aus verschiedenen Gründen als ungeeignet erklärt wurden, sind das Gelände der ehemaligen Textilweberei Webatex, der Vorplatz des Stadtbads, Freiflächen der Deutschen Bahn entlang der Gleise sowie eine Turnhalle und ein Spielplatz nahe des Stadtbads.