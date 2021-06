Nach Sprung vom Sprungturm: Mann verletzt sich im Freibad schwer

Zwei Männer sind bei einem Badeunfall am Samstag in einem Marktredwitzer Schwimmbad teils schwer verletzt worden. Die Männer sprangen gleichzeitig von einem Sprungturm und stießen mit den Köpfen zusammen. Erst vergangene Woche war es in Helmbrechts zu einem Badeunfall mit tödlichem Ausgang gekommen.

Zum Artikel: Badeunfälle vermeiden: So kommen Sie sicher durch die Badesaison

Badegäste springen fast zeitgleich vom Sprungturm

Wie es von der Polizei heißt, seien ein 38- und ein 26 Jahre alter Mann fast zeitgleich vom fünf- und zehn-Meter-Turm des Marktredwitzer Naturbades gesprungen. Im Wasser seien sie schließlich mit den Köpfen zusammengestoßen. Beide hätten noch aus eigener Kraft an den Beckenrand schwimmen können. Dort übernahmen Bademeister die Erstversorgung der Verletzten.

38-Jähriger bricht sich den Schädel mehrfach

Anschließend wurden beide in ein Krankenhaus gebracht, das der 26-Jährige bereits verlassen konnte. Der 38-jährige Mann hingegen habe diverse Schädelfrakturen, sei aber inzwischen stabil. Die Beamten wollen nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte, da sich eigentlich keine zwei Personen gleichzeitig auf den Sprungtürmen aufhalten dürfen.