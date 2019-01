Nach Sprengung zweier Geldautomaten: Polizei sucht Zeugen

Bei dem Fahrzeug handelt es um ein dunkles Coupé, möglicherweise ein Audi S5, so die Polizei. Ein Zusammenhang könnte außerdem zu einem Autokennzeichen bestehen. Das Kennzeichen "MSP-OG 29" wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Golf in Nähe des ersten Tatorts in Altfeld (Lkr. Main-Spessart) entwendet.

Zwei gesprengte Geldautomaten in kurzer zeit

In dem Marktheidenfelder Ortsteil Altfeld sprengten am Montagmorgen gegen 04.35 Uhr bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten. Um 06.10 Uhr wurde dann im 30 Kilometer entfernten Oberaltertheim (Lkr. Würzburg) ein Geldautomat gesprengt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter jeweils Bargeld im oberen fünfstelligen Bereich und verursachten an den Geldautomaten und dem Inventar jeweils einen Schaden von rund 25.000 Euro.

Wem ist ein dunkler Sportwagen aufgefallen?

Zeugen, die in Tatortnähe bzw. auf den Autobahnen A3 oder A81 ein dunkles Audi Coupé oder ein ähnliches Fahrzeug gesehen haben oder Angaben zu den gestohlenen Kennzeichen machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 melden.