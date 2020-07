Nach Skandal: Neue Leiterin für Kinderpsychiatrie in Landshut

Dr. Tanja Hochegger übernimmt die Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am Bezirkskrankenhaus Landshut. Die Klinik hatte im vergangenen Jahr wegen überdurchschnittlich vieler Fixierungen von Patienten für negative Schlagzeilen gesorgt und soll jetzt neu ausgerichtet werden.

Schwierige Aufgaben für die neue Leiterin

Dr. Tanja Hochegger stammt aus Österreich und ist 45 Jahre alt. Sie hat schwierige Aufgaben vor sich: Ihr Vorgänger war im Juli vergangenen Jahres im Unfrieden geschieden, nachdem seine Vorwürfe an der bisherigen Praxis in der Klinik an die Öffentlichkeit gedrungen waren: Dort würden die jungen Patienten häufiger als notwendig ans Bett fixiert. Das hat dann bei Untersuchungen später auch ein externer Berater bestätigt.

Zahl der Fixierungen deutlich nach unten gegangen

Inzwischen ist die Zahl der Fixierungen nach Angaben des Bezirks Niederbayern deutlich nach unten gegangen. Aufgabe der neuen Klinikchefin wird es sein, diesen Reformkurs fortzusetzen und die Landshuter Kinder- und Jugendpsychiatrie wieder in ruhigeres Fahrwasser zu steuern.